Alonso stopt niet: "Ben liever hier dan in de supermarkt"

14:57 – Nu zijn McLaren-Honda opnieuw niet snel goed is, is de grote vraag hoeveel geduld Fernando Alonso nog heeft. Kan de Spanjaard het opbrengen om nog een jaar achterhoedegevechten te leveren? Onder meer zijn oud-collega Mark Webber suggereerde onlangs in de media dat Alonso mogelijk per direct vertrekt als de situatie niet snel verbetert. Onzin, liet Alonso weten in aanloop naar de Grand Prix van China.



"Dat klopt absoluut niet", reageerde Alonso op de geruchten over een mogelijk voortijdig vertrek bij McLaren. De Spanjaard stoort zich eraan dat er zo veel gespeculeerd wordt. "Als een oud-coureur geïnterviewd wordt gaat er altijd wel één vraag over Alonso. Over hoe moeilijk de situatie voor me is. Ze doen allemaal alsof ze het weten en alsof ik in een soort depressie zit. Zo is het helemaal niet, ik rijd Formule 1 en presteer op mijn best." Hij voegt er lachend aan toe: "En ik ben nog steeds liever hier dan in de supermarkt van mijn woonplaats."



Maar: frustrerend is de situatie natuurlijk wel voor de tweevoudig wereldkampioen. Alonso (35) geeft toe dat hij niet helemaal begrijpt hoe het kan dat Honda niet voor- maar achteruit lijkt te zijn gegaan ten opzichte van eind vorig jaar. Alonso erkent dat er geen excuses meer mogelijk zijn. "We werken er al maanden keihard aan om mee te kunnen doen om podiumplaatsen en overwinningen. Als dat niet mogelijk blijkt, moeten we de situatie veranderen. Daar vragen we om. We zijn hier om te winnen en als we niet kunnen winnen, moet er iets wijzigen." Daarmee lijkt Alonso te doelen op bijvoorbeeld een breuk met Honda, naar verluidt heeft McLaren de gesprekken met Mercedes al opgestart. Daar wil de Spanjaard niets over zeggen: "Ik weet dat er hierover gespeculeerd wordt in de media. Dat lees ik natuurlijk ook. Maar wat mij betreft is er geen nieuws."