Weergoden zitten Formule 1 dwars, Verstappen op P1

5:28 – De eerste vrije training voor de Grand Prix van China is vrijwel volledig in het water gevallen: door het slechte weer rond het Shanghai International Circuit kon er vrijdagochtend nauwelijks gereden worden. Tussen de code roods door klokte Max Verstappen de snelste tijd; met 1.50.491 eindigde hij op P1.



Het was nat in Shanghai voor de eerste sessie van dit raceweekend, maar de regen was niet het grootste probleem. Dat was namelijk de mist. Het was zo mistig dat het voor de traumahelikopter op het circuit niet mogelijk was om, in het geval van een calamiteit, het ziekenhuis te bereiken. En aangezien dat een vereiste is werd noodgedwongen besloten om de sessie stil te leggen. Dat gebeurde al na vijf minuten, waarna er zo'n 45 minuten helemaal niets gebeurde. Met nog ongeveer veertig minuten op de klok werd de code rood opgeheven en kon er weer gereden worden, maar na amper twintig minuten zat het er alweer op. Opnieuw was de mist de spelbreker en besloten werd vervolgens om de sessie niet meer te hervatten.



In de spaarzame minuten dat er wél gereden kon worden, bleek dat Max Verstappen zich meteen goed voelde op het natte Chinese asfalt. Hij reed twee vliegende rondjes op intermediates en de tweede daarvan ging in 1.50.491, waarmee hij verreweg de snelste was. Felipe Massa, op P2, volgde op 1,6 seconde.



Lance Stroll, Carlos Sainz en Romain Grosjean completeerden de top vijf, allen op intermediates. In totaal wisten slechts veertien coureurs een rondetijd op de klokken te brengen. Nico Hülkenberg was één daarvan, maar zijn sessie eindigde in de grindbak: in bocht drie brak de achterkant van zijn Renault weg. De Duitser schoof met zijn bolide in het grind en moest uitstappen, met een virtuele safety car als gevolg. Ook Kevin Magnussen en teamgenoot Grosjean spinden op de natte baan, maar zij konden hun weg wel vervolgen.



De tweede vrije training voor de Grand Prix van China begint om 8.00 uur Nederlandse tijd, en zal tot 9.30 uur duren, de verwachting is dat de weersomstandigheden rond Shanghai dan aanmerkelijk beter zijn.