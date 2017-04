Officieel: Maleisië in 2017 voor het laatst op F1-kalender

7:32 – De Grand Prix van Maleisië beleeft dit jaar zijn voorlopig laatste editie. De race verdwijnt na dit seizoen van de Formule 1-kalender, zo is vrijdag officieel bekend geworden. Maleisië stond vanaf 1999 onafgebroken op de kalender, maar onlangs werd al duidelijk dat het evenement niet langer rendabel is.



Eind vorig jaar liet de Maleisische overheid al weten dat het niet langer een Formule 1-race hoefde te hebben. "Ik vind dat we moeten stoppen met de Formule 1. In ieder geval voor een tijdje. De kosten zijn te hoog en het levert te weinig op. Toen we onze eerste Grand Prix organiseerden, was dat een 'big deal'. Het was de eerste race in Azië buiten Japan. Nu zijn er veel nieuwe locaties, het is niets nieuws meer", meldde Khairy Jamaluddin, de Maleisische minister van Jeugd en Sport. De organisatie verkocht steeds minder kaarten voor de Formule 1, iets dat voor bijvoorbeeld de MotoGP-race op het circuit van Sepang géén probleem was.



Na gesprekken met de Formule 1-organisatie is nu besloten om definitief de stekker uit de race te trekken. Na dit jaar verdwijnt Sepang, waar Red Bull Racing afgelopen jaar een dubbelzege boekte, van de kalender.



"Het is nooit leuk om afscheid te nemen van een lid van de Formule 1-familie", zegt Sean Bratches, de nieuwe commerciële baas van de Formule 1. "De afgelopen twintig jaar hebben Maleisische fans aangetoond tot de meest gepassioneerde supporters ter wereld te behoren. Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om het Sepang International Circuit te bedanken voor de gastvrijheid, professionaliteit en toewijding." In zak en as zit Bratches niet. "Zoals eerder aangegeven hebben we grote plannen en zijn we bezig met nieuwe evenementen. In 2018 zullen 21 mooie races op de kalender staan, inclusief de evenementen in Frankrijk en Duitsland."