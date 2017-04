Verstappen nuchter, Ricciardo spreekt van 'treurige dag'

10:22 – Er kon amper gereden worden, maar in de spaarzame minuten waarin het licht vrijdag wél op groen stond was Max Verstappen de snelste. De Nederlander ging in de ochtend vier keer rond en klokte daarbij, op intermediates, een 1.50.491. Veel waarde aan deze tijd hecht hij echter niet.



"Lang niet iedereen was op de baan, dus naar rondetijden kijk ik helemaal niet", reageert Verstappen op het feit dat hij de snelste tijd van de dag reed. In de Chinese middag kon er namelijk helemaal niet meer gereden worden, waardoor de tijden uit de ochtend niet verbeterd werden. Ook voor Verstappen was het vooral een verloren dag. "We hebben eigenlijk niets kunnen testen en alleen twee normale rondjes gereden. We zullen morgen wel zien hoe het verder gaat. Ik heb geen idee hoe competitief we zijn en of de updates werken."



Teamgenoot Daniel Ricciardo baalt van de situatie: "Frustrerend, zoiets. Het is, al met al, een vrij treurige dag geweest. Al begrijp ik wel waarom het zo gelopen is, veiligheid gaat boven alles. Het is gewoon balen."



De Australiër aast in China op sportieve revanche voor zijn dramatisch verlopen weekend in Melbourne. Hij heeft goede hoop dat Red Bull Racing enigszins in de buurt van Ferrari en Mercedes kan komen. "Ik denk dat we onder droge en natte omstandigheden redelijk voor de dag kunnen komen. In de regen misschien wat beter. Maar op een droge baan verwacht ik niet dat we meer dan een seconde achter liggen. Met hetgeen we in Australië geleerd hebben in het achterhoofd, denk ik dat we binnen een seconde kunnen komen."