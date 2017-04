Ferrari bovenaan in drukke training, Verstappen zesde

7:02 – Na de problemen met de mist op vrijdag kon er zaterdag eindelijk naar hartelust gereden worden in Shanghai. Tijdens de derde vrije training was het een drukte van belang op het circuit, waarbij de teams probeerden om lange én korte runs af te werken. De snelste man was Sebastian Vettel, de leider in het WK.



Na een dag die als vrijwel geheel verloren kon worden beschouwd was er werk aan de winkel voor de tien Formule 1-teams. In het ene uurtje vrije training dat nog resteerde, op zaterdagochtend, moest al het werk worden gedaan dat normaliter wordt uitgesmeerd over drie sessies van in totaal vier uur. En dus was het zaterdagochtend een drukte van belang op de baan, kilometers maken stond centraal. Daarbij kozen veel teams ervoor om het programma aanvankelijk te verdelen: de ene coureurs reed op softs, de andere op supersofts. Ook reed de één met veel benzine en de ander met veel minder. Zo kon het gebeuren dat Daniel Ricciardo, die vroeg in de sessie als vrijwel enige voor snelle rondjes ging, lange tijd comfortabel bovenaan stond.



In deel twee van de sessie, waarin de kwalificatiesimulaties centraal stonden, veranderde de tijdenlijst doorlopend. Het snelst bleken de mannen van Ferrari: met zijn 1.33.336 dook Sebastian Vettel al ruim onder de tijd die Nico Rosberg vorig jaar poleposition opleverde. Hij eindigde bovenaan, vlak voor teamgenoot Kimi Räikkönen. De Fin gaf over één rondje op het Shanghai International Circuit slechts 0,053 seconde toe.



Achter de Ferrari's volgde Mercedes. Valtteri Bottas kwam in een tweede poging tot op 0,371 seconde van de tijd van Vettel, Hamilton strandde na een foutje in de voorlaatste bocht op ruim een halve tel van de Duitser. Duidelijk lijkt dat de strijd om de zege in China, evenals in Melbourne, tussen deze twee teams zal gaan.



Want, het gat met de rest van het veld was aanzienlijk. Felipe Massa was 'best of the rest' op P5, op zo'n anderhalve seconde van Vettel. Hij was net iets rapper dan Red Bull-coureurs Max Verstappen en Daniel Ricciardo, teamgenoot Lance Stroll bevestigde op P8 het potentieel van Williams op dit circuit. De top tien werd zaterdagochtend gecompleteerd door Jolyon Palmer in de Renault en Toro Rosso-coureur Carlos Sainz. Iedereen, op Daniil Kvyat (vijftiende, op softs) na, zette zijn snelste rondetijd deze sessie neer op supersofts.



De kwalificatie voor de Grand Prix van Shanghai begint om 9.00 uur Nederlandse tijd. De verwachting is dat het weer, evenals in deze vrije training, goed zal zijn; regen of mist wordt voor vandaag niet voorspeld.