Motorprobleem Verstappen: negentiende in kwalificatie

Voor Max Verstappen is de kwalificatie voor de Grand Prix van China uitgelopen op een enorme deceptie. De software van de Renault-motor in zijn Red Bull functioneerde niet goed, met als gevolg dat de Nederlander niet verder kwam dan de negentiende tijd.



"Er is iets mis met de motor", meldde Verstappen tijdens zijn eerste vliegende rondje van Q1 over de boardradio. Hij brak dit rondje vervolgens af, keerde terug naar de pits en waagde enkele minuten later een volgende poging. Het probleem bleek echter niet verholpen, met als gevolg dat hij veel snelheid tekort kwam. Met zijn 1.35.433 was Verstappen alleen sneller dan Esteban Ocon in de Force India.



In principe start Verstappen dus vanaf de laatste startrij in de Grand Prix van China, al is de kans aanwezig dat hij nog één plekje opschuift. Antonio Giovinazzi crashte flink in de laatste minuut van Q1 en als de versnellingsbak in zijn Sauber vervangen moet worden, krijgt de Italiaan een gridpenalty van vijf plaatsen.



Naast Verstappen en Ocon sneuvelden ook Jolyon Palmer, Romain Grosjean en Stoffel Vandoorne in het eerste deel van de kwalificatie. Giovinazzi haalde Q2 wel, maar kan daarin niet in actie komen.



