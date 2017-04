Verstappen kansloos in Q1: "Geen vermogen"

10:33 – Max Verstappen beleefde in Shanghai zijn slechtste kwalificatie sinds Monaco vorig jaar, toen hij na een crash als 21ste eindigde. In China was er een probleem met de software van zijn Renault-motor, met als gevolg dat de Nederlander in het eerste deel van de kwalificatie niet verder kwam dan de negentiende tijd.



Verstappen baalt flink van zijn kwalificatieresultaat, maar kon de situatie bij Ziggo Sport al vrij rustig analyseren. "Er was een probleem met de motor, ja. We hadden geen vermogen", aldus de Nederlander. Hij merkte al snel dat er iets niet helemaal goed zat. "Je voelde de motor wat inhouden, je voelt en hoort dat het niet helemaal klopt." Zijn eerste vliegende rondje brak Verstappen af vanwege het probleem, na een kort bezoek aan de pits probeerde hij het opnieuw. Red Bull Racing probeerde de motor te resetten, maar zonder resultaat. "Toen ik naar buiten reed voelde ik al dat het probleem niet opgelost was. Het team zei: 'probeer het maar en zet de motor in de veilige modus als het niet goed zit'. Ik heb het geprobeerd, maar het was niet genoeg."



In principe start Verstappen de Grand Prix van China, door zijn negentiende tijd in de kwalificatie, vanaf de laatste startrij. Mogelijk schuift de Nederlander door gridstraffen van anderen echter nog wat op.