Ocon doet regendans vanaf P18: "Geen geluk vandaag"

18:01 – Waar Max Verstappen had te kampen met motorische problemen, kon voormalig Formule 3-rivaal Esteban Ocon door de gele vlaggen voor Antonio Giovinazzi geen snelle tijd rijden. De Franse Force India-coureur zag collega Sergio Perez naar een achtste plaats snellen - iets wat hij voor zichzelf eveneens mogelijk had geacht, ware het niet dat hij er na het eerste segment uit lag.



In eerste instantie leek zijn tijd een laatste startplaats op te leveren voor de 20-jarige, maar doordat Romain Grosjean en Jolyon Palmer hun remmen niet hadden getoucheerd en daardoor een gridstraf opliepen, schuift Ocon toch nog een klein stukje naar voren. De van Manor overgekomen Mercedes-junior staat voorlopig op P18, wat nog een zeventiende plaats kan worden mocht Giovinazzi een bakwissel doen.



"Het is erg teleurstellend om er in Q1 uit te vliegen, maar ik heb nooit de kans gekregen om het potentieel van de wagen aan de wereld te tonen. Ik reed een rondje die vergelijkbaar was aan die van Sergio - en ik zou me met gemak hebben geplaatst voor Q2 - toen ik de gele vlaggen zag", sprak Ocon na de allesbepalende tijdtraining. "Het is jammer, maar zo zwaait het pendulum soms."



"Niemand heeft nog geracet met de nieuwe regenbanden, dus liggen alle kansen open als de hemelpoorten zich morgen openen. Wisselende weersomstandigheden zouden mij in principe in de kaart moeten spelen, dus ik hoop mezelf naar voren te werken en wederom in een puntenpositie te kunnen finishen. Ik doe een regendans", besluit de Fransman, die de seizoensopener in Australië op een tiende plek wist te beëindigen.