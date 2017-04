Volg live: GP van China op een nat circuit van Shanghai

7:36 – Het werd al voorspeld en is ook het geval: het regende zondag in Shanghai. De GP van China, met Max Verstappen op de zestiende startplaats, zal in ieder geval starten op een natte baan. Verstappen had zich als negentiende gekwalificeerd, maar is door gridstraffen voor andere coureurs drie plekken opgeschoven.



De Grand Prix van China start om 8.00 uur Nederlandse tijd. Als gevolg van de aangepaste reglementen zal de race in ieder geval aanvangen met een staande start in plaats van een start achter de Safety Car. Zo'n half uurtje voor de start was het overigens droog in Shanghai, maar het asfalt is nog wel flink nat. Toch zal het als verdere regen uitblijft niet lang duren voordat de droogweerbanden onder de auto's gezet kunnen worden.



We doen in ons livereport rechtstreeks verslag van de race op het Shanghai International Circuit.