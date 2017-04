Spinnende Bottas trekt boetekleed aan: "Domme fout"

10:36 – In Melbourne werd hij derde achter Sebastian Vettel en Lewis Hamilton, en zondag kon Valtteri Bottas in China meestrijden voor een nieuwe podiumplaats. De Finse Mercedes-coureur gooide echter zijn eigen glazen in door achter de Safety Car te spinnen: P3 werd P12. Vanaf daar moest Bottas een inhaalrace rijden, die hem uiteindelijk een zesde plaats opbracht.



"Achter de Safety Car rijdende probeerde ik zoveel mogelijk druk op de banden te houden, maar ik maakte een fout en ik spinde. Ik verloor zo ontzettend veel plaatsen daar", baalt Bottas naderhand. "Door een domme fout van mij heeft het team veel punten verloren. In eerste instantie kreeg in de banden ook niet lekker op temperatuur na de neutralisatie, maar dat euvel wist ik gedurende de race te verhelpen."



If it rains, it pours, en ook in Bottas' geval was het restant van de race niet vrij van fouten, al hield de Fin zijn W08 EQ Power+ wel in het juiste spoor. De krik schoot echter te vroeg los tijdens de tweede pitstop van Bottas, daarna gingen de stoplichten niet uit. "Ja, dat was zonde, maar vergeleken met mijn fouten was dat slechts een klein missertje", klinkt de Fin nederig.



Het sterke optreden van Max Verstappen is ook Bottas niet ontgaan. "Max was behoorlijk wat sneller dan ik, maar ik had hem eerlijk gezegd niet verwacht", blikt de Fin, die tegen het einde van de race door zijn engineer per ongeluk Nico (naar wereldkampioen Rosberg, red.) werd genoemd, terug. "Al met al ben ik blij dat de volgende Grand Prix al over een week is."