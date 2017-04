Sainz start op droogweerbanden: "Dachten dat ik gek was"

10:53 – Bijna de hele startopstelling kleurde groen tijdens de Grand Prix van China. Vrijwel iedere coureur koos voor de groengekleurde intermediate-compound, wat het aangewezen rubber was voor de vochtige omstandigheden in Shanghai. Iedereen, op één coureur na: Carlos Sainz vertrok op droogweerbanden. "Je had de gezichten van mijn engineers moeten zien, ze dachten dat ik gek was."



De Spanjaard reed na een enerverende race uiteindelijk naar de zevende plaats, een stekje beter dan zijn eindklassering in de Australische Grand Prix van twee weken geleden. Sainz heeft zodoende al tien punten achter zijn naam staan, en bezet de zevende plaats in het kampioenschap. "Ons tempo was echt heel erg goed, met name op een halfnatte baan. Ik kon op supersofts inlopen op de Ferrari's en de Red Bulls, wat volgens mij een behoorlijke prestatie is."



Sainz viel later in de race op door een spectaculair duel met landgenoot Fernando Alonso, de laatstgenoemde moest kort daarna uitstappen vanwege technisch malheur. "Het was een goed gevecht, leuk om in die positie te zijn", blikt de 22-jarige terug. "Ik had veel meer snelheid en dus kon ik me er langs wurmen."



Terug naar de start op droogweerbanden: Toro Rosso-teambaas Franz Tost dacht dat zijn rijder compleet gestoord was - en liet dat naar verluidt ook blijken - maar zijn Spaanse protégé verzekerde hem dat het goed zou komen. "Ik vond het vreemd dat iedereen op intermediates van start ging. Oké, mijn start was dramatisch, maar na een bocht of zes was de baan droog en kon ik razendsnel inlopen."