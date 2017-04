Alonso opnieuw sterker dan zijn McLaren: "Dit is pijnlijk"

12:26 – Hij reed fantastisch, Fernando Alonso liet in Shanghai opnieuw zien waarom velen hem zien als één van de allerbeste coureurs van het huidige Formule 1-veld. De Spanjaard voelde zich in de hectische openingsfase van de Grand Prix van China als een vis in het water en rukte op naar P6. Het bleek vergeefde moeite: opnieuw ging er iets stuk in zijn bolide en haalde de tweevoudig kampioen de finish niet.



"We begonnen de race vanaf P13, onder lastige omstandigheden, en na een paar rondjes lagen we zesde", zegt Alonso over zijn ijzersterke eerste rondjes in Shanghai. "Dat was een enorme verrassing en dankzij een paar ongelooflijke rondjes. Ik hoopte erop dat de baan nat zou blijven, want ik zag hier en daar concurrenten van de baan spinnen en we profiteerde optimaal van de situatie. Toen de baan eenmaal droger werd verloren we terrein, hoewel we er nog wel enige tijd in slaagden om de zevende plek vast te houden."



Daarna ging het mis: een aandrijfas van de MCL32 sneuvelde en Alonso viel uit. "Deze race bewijst hoe gretig we zijn, maar helaas ook dat we nog niet sterk genoeg zijn om races uit te rijden. We betalen nu de prijs voor het gebrek aan testtijd in de winter. Hopelijk wordt de situatie snel beter. Het is jammer dat Stoffel en ik allebei de finish niet gehaald hebben, het feit dat ik in de punten reed maakt het extra pijnlijk. Maar we moeten hiervan leren en beter voor de dag komen in Bahrein, al zal de kans op regen daar niet al te groot zijn..."



Vandoorne viel in Shanghai al na zeventien rondjes uit, hij kreeg te maken met een benzineprobleem.