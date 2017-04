De race van Max, van 16 naar 3: "Had geen idee waar ik reed"

13:30 – Zijn auto is niet snel genoeg en bovendien moest hij vrijwel helemaal achteraan starten; wie voorafgaand aan de Grand Prix van China had gezegd dat Max Verstappen het podium zou halen was ongetwijfeld voor gek verklaard. Toch gebeurde het: na een geniaal eerste rondje en een gelukje met de strategie boekte de Nederlander een resultaat dat niemand voor mogelijk hield: derde, voor mannen als Daniel Ricciardo, Kimi Räikkönen en Valtteri Bottas. Het verhaal van zijn memorabele race in Shanghai.



De start

'Gratis' pitstop

Hij kwalificeerde zich als negentiende, maar Max Verstappen mocht door gridstraffen voor Antonio Giovinazzi, Jolyon Palmer en Romain Grosjean als zestiende starten in Shanghai. Na één rondje, 5,451 kilometer, was P16 al P7 geworden; maar liefst negen auto's nam Verstappen te grazen in de eerste bochten van de race.Verstappen vertelt zijn verhaal van de eerste kilometers: "Mijn start was goed, al werd ik een klein beetje gehinderd door twee auto's vlak voor me en moest ik even uitwijken voor Carlos Sainz. Toch schoof ik meteen één of twee plekken op en daarna was het een kwestie van zoeken naar een gaatje. Ik pakte iemand via de buitenkant van bocht één, vervolgens een ander binnendoor in bocht twee. En daarna weer buitenom in bocht drie, omdat er daar wat ruimte was. Ook in bochten zes, zeven en acht probeerde ik de buitenkant op te zoeken en dat pakte goed uit. Ja, negen auto's in één rondje is best veel. Niet slecht. Ik ben blij dat het lukte."

Beste race ooit?

Vanaf P7 volgde de grote stap naar voren toen het mis ging voor Antonio Giovinazzi; hij crashte op het rechte stuk en nadat er eerder al een virtuele safety car geweest was, kwam nu de 'echte' SC de baan op. Bovendien moest iedereen, vanwege de chaos op het rechte stuk, door de pits rijden. Onder meer Sebastian Vettel had tijdens de VSC-fase zijn pitstop naar slicks gemaakt en dat leek een slimme keuze, maar door de safety car veranderde de situatie. Verstappen, en ook Daniel Ricciardo en Lewis Hamilton, konden een stop maken zonder daarbij een positie te verliezen. Dit omdat de rest van het veld nog niet aangesloten was en het tijdverlies, omdat de concurrentie ook door de pits moest, minimaal was. Nadat iedereen een stop had gemaakt lag Verstappen dus ineens op de derde plaats in de Grand Prix van China.Niet veel later werd dat P2; Verstappen was razendsnel op de vochtige baan en waagde een succesvolle inhaalpoging bij teamgenoot Daniel Ricciardo: "Ik wist hem in bocht zes in te halen en kon vervolgens een gaatje slaan. Al voelde ik meteen dat de balans van de auto, met name aan de voorkant, verre van optimaal was. De linkervoorband sleet om die reden snel en ik kon de bochten niet meer goed maken. Dat bleek ook toen Sebastian Vettel achter me zat; ik verremde me, haalde de bocht niet en ging wijd. Dat leverde een flatspot op en nadat ik het nog één rondje aangekeken had, besloot ik naar de pits te gaan. Ik wist wel dat mijn laatste stint daardoor heel moeilijk zou worden, omdat deze vrij lang werd. Maar ik slaagde erin om mijn derde plaats vast te houden en dat is heel positief, zeker vanaf de zestiende startplaats. Het was een mooie race."

In de laatste rondjes van de race wist Verstappen een snellere Ricciardo, op minder oude banden, achter zich te houden. En dus mocht hij naar het podium, alweer voor de achtste keer in zijn prille Formule 1-carrière. Derde, het is een resultaat dat Verstappen niet voor mogelijk hield voor én tijdens de race. "Op welk moment van de race ik besefte dat een podium erin zat? Eerlijk gezegd zag ik met nog tien rondjes te gaan dat ik derde lag. Daarvoor had ik geen idee waar ik reed." Het werd dus P3, een derde plek met een stevig gouden randje. Op de vraag of dit zijn beste race ooit was, moet Verstappen even nadenken. "Het is altijd lastig om races met elkaar te vergelijken. Maar dit was absoluut één van mijn beste races, ja. Daar ben ik heel blij mee. Maar als ik naar 2016 kijk; een zege is heel speciaal, dat was mooi. Brazilië ook, maar deze race in China staat zeker in mijn top vijf. Denk ik."