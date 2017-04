Hamilton vol lof over Verstappen: "Frisse wind in de F1"

13:57 – Op het podium, nadat de volksliederen gespeeld waren en de coureurs hun bekers in ontvangst hadden genomen, grapte Lewis Hamilton al tegen Sebastian Vettel. "Deze jongen hier schijnt het eenvoudig te vinden om mensen in te halen in de regen", zei hij, verwijzend naar Max Verstappen. "Misschien moeten we de beelden maar eens terugkijken om te zien wat hij allemaal gedaan heeft." Ook even later, tijdens de persconferentie, had Hamilton mooie woorden over voor de rijzende ster van de Formule 1-wereld.



Hamilton wint de race, Verstappen steelt de show; het is de afgelopen twaalf maanden al regelmatig zo voorgekomen. Ook in Shanghai was dit het geval. De grootste beker ging naar Hamilton, de meeste lof richting de 19-jarige Nederlander. Hamilton vindt het mooi voor de sport: "Het is leuk om hem hier naast ons te hebben. Ik voel me een stuk jonger met Max naast me. Het is mooi om een jongere coureur erbij te hebben en ja, Max verricht fantastisch werk sinds hij in de Formule 1 is. Hij is een frisse wind, voor iedereen."



Dat niet hij zelf, maar Verstappen ook in China de 'Driver of the Day' werd deert Hamilton niet. "Max heeft geweldige situaties meegemaakt en het maximale of meer eruit gehaald. Daarom word hij dan ook Driver of the Day. Dat is natuurlijk lastiger als je aan de leiding rijdt, dan hoef je niet veel in te halen." Verstappen, die naast Hamilton zat tijdens de persconferentie, haakte daar handig op in: "Als je wil ruilen is dat goed hoor", opperde de Nederlander met een knipoog. "Nee dank je. Maar ik hoop oprecht dat Red Bull progressie boekt gedurende dit seizoen. Een derde element erbij in de strijd zou alles nog mooier maken", aldus de Brit.