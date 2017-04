Van David tot Max: honderd keer Red Bull op het podium

14:43 – Red Bull Racing bereikte in de Grand Prix van China een mooie mijlpaal: voor de honderdste keer in de geschiedenis had het team na een Formule 1-race één of meerdere coureurs op het podium staan. De primeur was in 2006 voor David Coulthard, toen hij achter Fernando Alonso en Juan Pablo Montoya als derde eindigde in Monaco, de honderd werd zondag in Shanghai volgemaakt door Max Verstappen.



Red Bull Racing zag in november 2004 het levenslicht en verscheen in maart 2005 voor het eerst aan de start van een F1-race. Alleen in het debuutjaar wist Red Bull niet één keer het podium te halen, in de jaren erna was dat telkens minimaal één keer het geval. De eerste zege werd geboekt in 2009, door Sebastian Vettel in China, een jaar later volgde de eerste wereldtitel. Ook in 2011, 2012 en 2013 werd Red Bull kampioen. Red Bull is pas het zesde Formule 1-team ooit dat erin slaagt om podiumplaatsen in de wacht te slepen in honderd of meer Grands Prix. Alleen Ferrari, McLaren, Williams, Lotus en Brabham gingen het Oostenrijkse team voor.



Red Bull op het podium

Races met één of meerdere podiumplaatsen, per jaar:

Aantal podiumplaatsen per Red Bull-coureur

Jaren met de meeste 'podiumraces' voor Red Bull Racing

Aantal races met minimaal één Red Bull-coureur op podium: 100Totaal aantal podiumplaatsen: 136Aantal overwinningen: 52Aantal tweede plaatsen: 40Aantal derde plaatsen: 442005: geen2006: 1(GP van Monaco, David Coulthard)2007: 1(GP van Europa, Mark Webber)2008: 1(GP van Canada, David Coulthard)2009: 11(GP's van China, Bahrein, Spanje, Turkije, Groot-Brittannië, Duitsland, Hongarije, België, Japan, Brazilië en Abu Dhabi, behaald door Mark Webber en Sebastian Vettel)2010: 13(GP's van Maleisië, Spanje, Monaco, Turkije, Europa, Groot-Brittannië, Duitsland, Hongarije, België, Singapore, Japan, Brazilië en Abu Dhabi, behaald door Mark Webber en Sebastian Vettel)2011: 18(GP's van Australië, Maleisië, China, Turkije, Spanje, Monaco, Canada, Europa, Groot-Brittannië, Duitsland, Hongarije, België, Italië, Singapore, Japan, Zuid-Korea, India en Brazilië, behaald door Mark Webber en Sebastian Vettel)2012: 11(GP's van Australië, Bahrein, Monaco, Groot-Brittannië, België, Singapore, Japan, Zuid-Korea, India, Abu Dhabi en de Verenigde Staten, behaald door Mark Webber en Sebastian Vettel)2013: 17(GP's van Australië, Maleisië, Bahrein, Monaco, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Hongarije, België, Italië, Singapore, Zuid-Korea, Japan, India, Abu Dhabi, Verenigde Staten en Brazilië, behaald door Mark Webber en Sebastian Vettel)2014: 10(GP's van Maleisië, Spanje, Monaco, Canada, Groot-Brittannië, Hongarije, België, Singapore, Japan en Verenigde Staten, behaald door Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel)2015: 2(GP's van Hongarije en Singapore, behaald door Daniel Ricciardo en Daniil Kvyat)2016: 14(GP's van China, Spanje, Monaco, Oostenrijk. Groot-Brittannië, Hongarije, Duitsland, België, Singapore, Maleisië, Japan, Verenigde Staten, Mexico en Brazilië, behaald door Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat en Max Verstappen)2017: 1(GP van China, Max Verstappen)Sebastian Vettel: 65Mark Webber: 41Daniel Ricciardo: 18Max Verstappen: 8Daniil Kvyat: 2David Coulthard: 22011: 18 keer op het podium2013: 17 keer2016: 14 keer2010: 13 keer2009 en 2012: 11 keer2014: 10 keer2015: 2 keer2006, 2007, 2008 en 2017: 1 keer