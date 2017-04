In het kort: coureurs blikken vooruit op GP van Bahrein

20:00 – Na de tweede Grand Prix van 2017 vervolgen we direct met krachtmeting nummer drie: de coureurs en de teamleden zijn vanuit China doorgereisd naar Bahrein. Het Sakhir International Circuit is het strijdtoneel van de dertiende Grand Prix in het woestijnstaatje. Een overzicht van korte quotes van de coureurs, voorafgaand aan het GP-weekend. "Je kan hier lekker relaxen en in je korte broek rondwandelen."



Fernando Alonso (McLaren): "Ik ben blij dat ik weer mag racen in Bahrein, voor mij is het natuurlijk alweer twee jaar geleden aangezien Stoffel (Vandoorne, red.) mij hier vorig jaar heeft vervangen. Ik heb hele goede herinneringen aan deze baan, aangezien ik er al drie keer heb weten te winnen!"



Sergio Pérez (Force India): "Met veel smart denk ik terug aan de wedstrijd van 2014, waar ik mijn eerste podiumplaats voor mijn huidige werkgever wist te scoren. Het is één van mijn beste Formule 1-herinneringen. Een jaar eerder had ik een prachtig duel met Jenson Button, dat zal ik ook niet snel vergeten."





Romain Grosjean (Haas): "Bahrein was vorig jaar erg speciaal. We hadden totaal geen verwachtingen van de tweede Formule 1-race die wij samen afwerkten, maar na mijn negende plaats in de kwalificatie wisten we dat er meer in kon zitten. Voor ik er erg in had, reed ik als vijfde over de meet. Het was een bijzondere dag, hier in 2016.": "Bahrein is een wereld van verschil vergeleken met Shanghai. Het is lekker warm, het hotel is erg fijn en we zijn dichtbij de zee en het strand. Het heeft een beetje de sfeer van een resort, je kan hier lekker relaxen en in je korte broek rondwandelen.: "Sakhir is zwaar op meerdere vlakken: zowel de banden, de remmen als de motoren krijgen hier veel te verduren. Het is ook uitdagend voor de rijders omdat je hier goed op de inname van vloeistoffen moet letten, omdat je snel uitdroogt door de immense hitte.": "Het is bijzonder frustrerend dat ik hier nog nooit aan de finish ben gekomen. In 2015 hadden we een probleem met de power unit, in 2016 ramde Sergio Pérez mij in de openingsronde. Laten we hopen dat driemaal scheepsrecht is, en ik deze keer wél een mooi resultaat kan boeken!": "Ik heb zin in de eerste avondrace van dit jaar. De baan, en de omgeving, heeft een speciale 'vibe' onder de kunstlichten. Het is een spectaculair weekend die tot mijn favorieten behoort. Het circuit zelf is erg technisch en zeker niet gemakkelijk, dat maakt het racen des te interessanter.": "Dit wordt mijn eerste back-to-race race, dat zal even pittig worden. Maar daar tegenover staat dat Bahrein het eerste circuit van dit seizoen is waar ik eerder gereden heb, dus dat is prettig. Die ene keer dat ik er was heb ik me goed vermaakt, de baan bevalt me wel, en ik kijk uit naar de race.": "Bahrein is net even iets anders dan andere circuits. Belangrijk hier is de rembalans, daarnaast draait het om topsnelheid en tractie. Ik houd er wel van en heb twee keer gewonnen in Bahrein, dus ik keer er altijd graag terug. Hopelijk kunnen we er ditmaal opnieuw een goede race beleven.": "Het circuit van Bahrein is interessant. Ik houd er wel van, al is het zwaar voor de banden. Het wordt donker naarmate de race vordert en dat betekent dat de omstandigheden kunnen omslaan, met nieuwe uitdagingen als gevolg. We zitten in een lekker hotel aan het strand en ik heb goede ervaringen met de kartbaan bij het circuit, dus het is een weekend waar ik naar uitkijk."