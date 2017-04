"Of Fernando Indy 500 kan winnen? Hij gaat zeker meedoen"

12:52 – Zak Brown, de Amerikaanse directeur van McLaren, vindt het prachtig dat Fernando Alonso er op 28 mei bij is tijdens de hoogmis van de Amerikaanse autosport: de 500 mijl van Indianapolis. De Spanjaard laat voor dit eenmalig optreden in de IndyCars de Formule 1-race van Monaco schieten.



Brown weet één ding zeker: Alonso gaat niet als toerist naar Indianapolis. "Of Fernando de Indy 500 dit jaar kan winnen? Nou, ik ben niet zo dom om zo'n voorbarige voorspelling te doen. Maar hij gaat meedoen, dat verwacht ik zeker. Laat ik het zo zeggen: hij gaat racen voor een team dat de Indy 500 vorig jaar won, met dezelfde Honda-motor, en is de beste racecoureur ter wereld. Dat is een interessante combinatie. Dus ja, zoals ik zei, hij gaat meedoen. Oké, hij heeft een achterstand ten opzichte van anderen omdat hij moet wennen aan het racen op super-speedways. Maar aan het eind van de dag komt kwaliteit altijd bovendrijven."



Kwaliteit heeft Alonso in overvloed, weet Brown. "Hij is ballsy en dapper. Bovendien zijn de verschillen tussen de Formule 1 en de IndyCar nu minder groot dan in het verleden. Het gewicht van de auto's is vergelijkbaar en Formule 1-auto's leveren zelfs meer vermogen, iets dat in het verleden altijd andersom was. Zelf zal ik zeker naar Indianapolis gaan om McLarens terugkeer op de Brickyard mee te maken en ik zal die dag een gelukkig mens zijn. Daarnaast zal ik constant contact houden met Eric Boullier en het Formule 1-team in Monaco."