Renault stelt Rowland aan als ontwikkelingscoureur

10:12 – Aan de vooravond van het nieuwe seizoen in de FIA Formule 2 heeft Oliver Rowland goed nieuws gekregen: de Brit is per direct aangesteld als ontwikkelingscoureur van het Formule 1-team van Renault. De Brit combineert dit werk komend jaar met zijn rol als racecoureur in de F2 bij DAMS. Hij gaat zowel in de simulator als op de baan testen voor het Franse Formule 1-team, zo is donderdag bekendgemaakt.



De 24-jarige Rowland behoorde vorig jaar tot de Driver Academy van Renault en maakt er geen geheim van dat hij hoopt op een Formule 1-stoeltje bij het team in 2018. "Het is altijd mijn doel geweest om de Formule 1 te halen, dus het is geweldig om te zien dat mijn harde werk zijn vruchten afwerpt", zegt hij over zijn nieuwe rol bij Renault. "De Renault Sport Academy was een perfecte trainingsomgeving en deze rol als ontwikkelingscoureur is een mooie volgende stap. Ik maak al jaren deel uit van de Renault-familie en voel me hier klaar voor. Ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van het team en ga er alles aan doen om Renault verder te helpen."



Rowland is één van de blikvangers van het Formule 2-kampioenschap, dat dit weekend van start gaat. In de winter sprak GPUpdate.net uitgebreid met de Brit over zijn ambities en weg in de autosport.