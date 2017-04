Verstappen: "In dezelfde auto kan ik strijd met Lewis aan"

20:55 – Dat hij een enorm talent is, daar is vriend en vijand het over eens. En dat Max Verstappen het in zich heeft om een fraaie palmares op te bouwen ook. Maar hóe goed is de Nederlander precies? Die vraag blijft nog even onbeantwoord, simpelweg omdat hij nog niet in de situatie is geweest waarin hij een heel jaar met gelijke middelen kon strijden tegen wereldkampioenen als Lewis Hamilton en Sebastian Vettel.



In China was Verstappen door zijn inhaalrace de 'man van de wedstrijd', maar Hamilton won. In een interview met BBC Sport hoeft de Nederlander niet lang na te denken over de vraag of hij in staat is om de Brit te verslaan als de twee in dezelfde auto zouden rijden. "Dit klinkt misschien heel arrogant, maar zeker weten ja", glimlacht Verstappen. Arrogant komt de Limburger echter niet over, zelfverzekerd wél. Verstappen doet mee om te winnen en gelooft in zijn capaciteiten. Om die reden durft de éénmalig Grand Prix-winnaar de lat hoog te leggen: zijn doel is om wereldkampioen te worden. Het liefst meer dan één keer. "Maar dat heb je niet altijd in eigen hand. Je moet op het juiste moment bij het juiste team zitten en hopen dat zij het ook volhouden."



Is dat niet het geval, dan ben je in de Formule 1 feitelijk kansloos voor een titel. Hoe goed je als coureur ook bent. "Als ik aan het eind van mijn carrière nooit wereldkampioen geworden ben maar wel altijd het maximale eruit gehaald heb, kan ik daar ook tevreden over zijn", stelt Verstappen. Al blijft zijn ambitie, kampioen worden, fier overeind staan. "Natuurlijk is dat het doel. Maar je bent dus afhankelijk van je auto. Ik ben er honderd procent van overtuigd dat ik de strijd met Lewis en Sebastian aan kan gaan als ik dezelfde auto zou hebben. Je moet ook in jezelf geloven. Gezien de resultaten die ik geboekt heb in een auto die iets minder goed is, in de regen en ook op een droge baan, weet ik zeker dat ik in dezelfde auto voor de winst zou kunnen gaan."