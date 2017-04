Vandoorne en Turvey mogen na GP testen voor McLaren

11:47 – Voor de in-season test op het Bahrain International Circuit, die daags na de Grand Prix aldaar plaatsvindt, heeft McLaren Stoffel Vandoorne en Oliver Turvey aangewezen. De Belg en de Brit mogen beide één dag afwerken: de stal van Zak Brown heeft voor Turvey gekozen aangezien deze nog geen Grand Prix-starts achter zijn naam heeft, en zodoende in aanmerking komt voor de regels die gelden voor het inzetten van jonge rijders.



Alhoewel Turvey twee weken geleden zijn 30ste verjaardag vierde, is hij door het reglement dat een aantal jaren geleden werd opgesteld de ideale man voor McLaren om de testdag af te werken. Immers, tijdens twee van de vier in-season testdagen moet er een 'onervaren' rijder achter het stuur zitten. De regel is bedoeld om jonge rijders een kans te geven.



De jonge rijders van McLaren worden dus echter overgeslagen: zowel Nyck de Vries (22) als Nobuharu Matsushita (23) kunnen na hun Formule 2-wedstrijden in Bahrein direct terugvliegen naar huis. Lando Norris, die op sociale media al zat te grappen over het innemen van de plaats van Fernando Alonso - wat gezien zijn leeftijd (17 jaar) onmogelijk is - moet dus ook nog eventjes geduld hebben.



Het testgeweld in Bahrein barst komende woensdag los: de coureurs hebben de hele dag de tijd om hun wagens de sporen te geven. Op donderdag wordt er vervolgd, alvorens de teams huiswaarts keren om zich op te maken voor de Grand Prix van Rusland, die ruim een week later alweer op het programma staat. De laatste keer dat Turvey zijn opwachting mocht maken tijdens een officiële Formule 1-test was alweer twee jaar geleden, toen hij dienst deed tijdens de in-season test op het circuit van Barcelona.