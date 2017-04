Opnieuw motorpech Vandoorne: "Blind de kwalificatie in"

8:43 – De truck waarop de gestandde MCL32 afgevoerd werd leek, tot hilariteit van velen, qua kleurstelling veel op de McLaren. De grappen dat McLaren door alle betrouwbaarheidsproblemen nu ook al zijn eigen sleepwagens langs de baan heeft staan waren niet van de lucht, al kon Stoffel Vandoorne daar vermoedelijk niet om lachen. Weer kreeg hij vrijdag te maken met een probleem met de Honda-motor.



Vandoorne viel stil in zijn tiende rondje van de eerste training, waarna Honda besloot om de power unit in zijn geheel te vervangen. Dit is een tijdrovend proces, al zou je kunnen zeggen dat de Japanners er inmiddels handig in moeten zijn geworden, en pas in het tweede deel van de tweede sessie kon de Belg de baan weer op. Verder dan acht rondjes kwam hij in de Bahreinse avond echter niet en daar baalt hij stevig van.



"Opnieuw een, laten we het zo zeggen, moeizame dag voor me", zegt de 25-jarige Vandoorne. "In FP1 hadden we motorproblemen en ook in de tweede training hadden we daar last van, vandaar dat ik maar heel beperkt heb kunnen rijden. Heel jammer om zo veel trainingstijd te moeten missen, zeker omdat in de avond de omstandigheden vergelijkbaar waren met de kwalificatie en de race. Niet ideaal dus, maar hopelijk gaat het zaterdag beter. We gaan de kwalificatie blind in, al is het positief dat Fernando veel heeft kunnen rijden. Zijn informatie kunnen we gebruiken als basis, ik ben ervan overtuigd dat we daar iets aan hebben."



Al met al verloopt de start van zijn eerste volledige Formule 1-seizoen zeer moeizaam voor Vandoorne. "Er is nog geen weekend geweest waarin we géén problemen hadden. Het is geen eenvoudige situatie, maar het is zoals het is. Wat er zaterdag mogelijk is? Geen idee. We zijn niet in de positie om doelstellingen te formuleren. We moeten er vooral voor zorgen dat we veel kunnen rijden, dan zien we vanzelf waar we uitkomen."