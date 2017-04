Niet brandblusser maar defecte uitlaat zit Sainz dwars

11:56 – Niet een brandblusser in zijn STR12 die spontaan afging, zoals in eerste instantie werd gemeld, maar een defecte uitlaat heeft ervoor gezorgd dat Carlos Sainz vrijdag in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Bahrein slechts vijf ronden kon rijden. Een tegenvaller voor de Spanjaard, aangezien FP2 de enige oefensessie is die wordt verreden onder omstandigheden die representatief zijn voor de kwalificatie en race.



"Dit is een behoorlijk frustrerende start van het weekend voor mij", moppert Sainz. "De tweede vrije training was heel belangrijk en dan is het balen dat je slechts een handvol ronden kan rijden. Dit is een terugslag voor het vervolg van het weekend, maar we gaan proberen zoveel mogelijk informatie van anderen te analyseren om het gebrek aan data dat we nu hebben op te vangen, zodat we ons zaterdag kunnen herstellen. Helaas is de derde vrije training niet heel representatief, waardoor we blind de kwalificatie en race ingaan, maar zo is de situatie nou eenmaal. Ik heb er vertrouwen in dat we alsnog goed werk kunnen leveren."



Met tien punten staat Sainz na twee races op de zevende plaats in het wereldkampioenschap.