Giovinazzi test voor Ferrari, Mercedes met vaste rijders

13:27 – Antonio Giovinazzi, de reserverijder van Ferrari die als invaller van Pascal Wehrlein de eerste twee Grands Prix van dit seizoen mocht rijden, mag de SF70H aan de tand voelen. De 23-jarige Italiaan is tijdens de in-season test op het Bahrain International Circuit, die komende woensdag en donderdag plaatsvindt, een halve testdag actief voor zijn werkgever.



Vaste rijder Sebastian Vettel mag anderhalve dag voor zijn rekening nemen. Zodoende heeft Ferrari nog maar een halve dag over voor de vaste coureurs in de volgende testsessie: van de vier testdagen die er tijdens het seizoen worden afgewerkt, moet elk team minstens twee daarvan door een onervaren rijder laten invullen. Dit om jonge rijders meer kansen te geven in een tijd waarin amper getest mag worden.



Mercedes besluit om in Bahrein met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas te testen. De Duitse stal moet op de Hungaroring, waar na de Grand Prix van Hongarije de volgende testafspraak is, beide dagen dus een jongeling inzetten. McLaren heeft, zoals eerder deze week bekend werd, een maas in de wet gevonden: het team uit Woking opteert niet voor één van haar ontwikkelings- of testrijders, maar voor de 30-jarige Oliver Turvey. De Formule E-coureur is al jaren aan McLaren verbonden, maar reed nimmer een Grand Prix en komt zodoende in aanmerking voor de testsessie.