Williams: "Stroll ook aangenomen zonder financiële steun"

16:24 – Ross Brawn, de nieuwe sportieve baas van de Formule 1, wil ervoor zorgen dat de kleinere teams in de toekomst niet meer afhankelijk zijn van een betalende coureur. Williams heeft in de persoon van Lance Stroll een betalende rijder achter het stuur, maar ook zonder het geld van zijn vader had Claire Williams de 18-jarige Canadees aangenomen, benadrukt ze.



De officiële Formule 1-website vroeg waarnemend teambazin Williams of ze Stroll ook zonder 'commerciële afhankelijkheid' zou hebben gecontracteerd. "Dat is een heel goede vraag, maar ik zal het je vertellen: ja, dat zou ik hebben gedaan", antwoordde ze. "Volgens mij is het idealistisch om te zeggen dat je deze afhankelijkheid wil weghalen, maar het is niets nieuws dat coureurs de F1 binnenkomen met financiële steun. Fernando Alonso had bijvoorbeeld Santander achter zich."



"Je rijdersduo gaat altijd gepaard met andere elementen. Volgens mij doelde Ross specifiek op bepaalde coureurs", vervolgt Williams. Ze roemt de kwaliteiten van Stroll. "Iedereen moet onthouden welk talent Lance meeneemt, los van andere zaken. Veel coureurs hebben het geluk gehad dat ze de financiële steun hebben gevonden om zover te komen. Iedereen die de F1 wil halen heeft dat nodig. Het zou naïef zijn om te denken dat dit ook lukt zonder financiële steun. Ik zou mijn beslissing dus niet hebben veranderd."



Door een botsing met Sergio Pérez zat de Grand Prix van China er vorige week al na één ronde op voor Stroll. Een dag eerder deed hij het wel uitstekend in de kwalificatie met een plek in Q3. "Dat in zijn tweede race, met amper baantijd op vrijdag. Dat was fenomenaal, mensen zouden zijn talent voor zich moeten laten spreken", stelt Williams over de regerend kampioen in de Europese Formule 3. In de vrijdagtrainingen in Shanghai kon er nauwelijks gereden worden omdat vanwege de weersomstandigheden de traumahelikopter niet kon landen bij het ziekenhuis.



Wat verwacht Williams in het vervolg van dit seizoen van Stroll? "Dat hij sterk presteert in de kwalificaties en races. Een podiumplaats zou fantastisch zijn, maar laten we hem niet onder druk zetten", vervolgt ze. "Ik verwacht een respectabel aantal punten als bijdrage aan het constructeurskampioenschap en consistentie in zijn prestaties. Laten we dan zien wat 2018 ons brengt."