Bottas verslaat Hamilton en pakt eerste pole in carrière

18:04 – In zijn derde race voor Mercedes heeft Valtteri Bottas voor de eerste keer in zijn loopbaan poleposition veroverd. De Fin bracht zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein een 1.28.769 op de klokken en bleef daarmee teamgenoot Lewis Hamilton 0,023 seconde voor in de strijd om P1. Sebastian Vettel werd derde, Max Verstappen start zondag als zesde.



Na de eerste run in Q3 stond Hamilton nog bovenaan de tijdenlijst met een 1.28.792, maar een zevende opeenvolgende pole zat er niet in voor de drievoudig wereldkampioen. In hun laatste poging klokten Hamilton en Bottas een vergelijkbare tijd in de eerste sector, maar in het tweede gedeelte van het Bahrain International Circuit liet de Brit het liggen en als gevolg daarvan moest hij de pole aan Bottas laten. De Fin troefde zijn ploegmaat af met een 1.28.769.



In tegenstelling tot de eerste twee races van het seizoen kon Ferrari zich niet bemoeien met het gevecht om de beste startplaats. Vettel eindigde ondanks een bemoedigende Q2 op een kleine halve seconde van Bottas als derde. Kimi Räikkönen werd op bijna achttiende tel van zijn landgenoot vijfde. De wereldkampioen van 2007 moest Daniel Ricciardo met 0,022 seconde nog voor zich dulden. De Australiër was daarmee sneller dan Verstappen. De Nederlander had tot en met de eerste run in Q3 de overhand op zijn Australische teamgenoot, maar moest zich in de laatste run gewonnen geven. De 1.29.687 van Verstappen leverde hem de zesde startplek op.



Nico Hülkenberg zat er evenals vorige week in China uitstekend bij de verdeling van de gridplaatsen. De GP2-kampioen van 2009 werd op anderhalve seconde van Verstappen zevende en was daarmee best of the rest. Hülkenburg liet Romain Grosjean (achtste) en Felipe Massa (negende) acht zich. Jolyon Palmer werd tiende en laatste in Q3, maar zorgde er met een goede ronde in de tweede sessie wel voor dat Renault haar beide wagens in het laatste kwalificatieblok had.



Dat het fabrieksteam van Renault voor het eerst sinds de Japanse Grand Prix van 2011 met twee auto's was vertegenwoordigd in het laatste kwalificatiedeel ging onder meer ten koste van Daniil Kvyat. De Rus kwam 0,024 seconde tekort en zal zijn Toro Rosso STR12 morgen als elfde moeten oplijnen op de grid. Op de zesde startrij heeft hij gezelschap van Lance Stroll. Pascal Wehrlein sloot zijn eerste kwalificatiesessie van het seizoen af op een keurige dertiende plek, voor collega-Mercedes-junior Esteban Ocon. Fernando Alonso kwam in Q2 niet in actie vanwege een motorprobleem.



Problemen waren er in het eerste deel voor Carlos Sainz. In zijn laatste run noteerde de Spanjaard een paarse tijd in de eerste sector, maar daarna moest hij zijn Toro Rosso langs de baan parkeren met een nog onbekend probleem. Stoffel Vandoorne werd achter Sainz zeventiende. De Belgische McLaren-coureur bleef Sergio Pérez voor. De Mexicaan had naar eigen zeggen sneller gekund, maar werd gehinderd door gele vlaggen. Met Marcus Ericsson en Kevin Magnussen is de laatste startrij voor de race volledig Scandinavisch.



De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 17.00 uur Nederlandse tijd.