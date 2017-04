Hamilton moet meerdere erkennen in Bottas: "Op limiet"

18:54 – Lang leek hij op weg naar zijn 64ste poleposition, maar uiteindelijk moest Lewis Hamilton zijn meerdere erkennen in Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas. De Britse drievoudig wereldkampioen kwam na het vallen van de vlag twee honderdsten tekort op zijn Finse collega en zal zodoende vanaf de tweede startplaats moeten aanvangen.



"Allereerst wil ik Valtteri feliciteren met deze prestatie", spreekt de 32-jarige Hamilton in het perspraatje na afloop van de kwalificatie. "Hij werkt zo ongelooflijk hard, en vandaag was hij gewoonweg sneller", klinkt het nederig. "De eerste ronde voelde goed, ik zat in de wagen en dacht: 'wow, dat was echt een snelle tijd'. Gek genoeg verloor ik bij mijn tweede poging tijd in de tweede sector, daar waar ik normaal gesproken altijd erg snel ben."



"Al met al ben ik wel een beetje teleurgesteld", geeft Hamilton eerlijk aan. "Ik zat op de limiet en ben blij met de prestatie die ik heb geleverd. Het is fantastisch voor het team, dat wederom een puike prestatie heeft neergezet, om met beide wagens op de eerste startrij te eindigen."



Achter Hamilton sloot mede-kampioenschapsleider Sebastian Vettel aan op de derde positie, Daniel Ricciardo werd vierde in zijn Red Bull. Max Verstappen zal de Grand Prix van Bahrein als zesde aanvangen, Kimi Räikkönen deed het met een vijfde tijd net iets beter dan de jonge Nederlander.