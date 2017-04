Hülkenberg tevreden maar voorzichtig na Chinees debacle

19:16 – Voor de tweede achtereenvolgende Grand Prix mag Nico Hülkenberg vanaf de zevende startplaats beginnen. De Duitser reed op het Bahrain International Circuit een puike kwalificatie, waarin hij uiteindelijk slechts anderhalve tiende toe moest geven op de als zesde geëindigde Max Verstappen. De 29-jarige uit Emmerik is wederom trots, maar wil niet juichen voor er een wagen over de eindstreep is.



"De auto ging wel heel erg goed over één rondje, en ik moet zeggen dat ik ook veel vertrouwen had", zegt de Hulk na afloop van de allesbepalende tijdtraining in het oliestaatje. "Het is een beetje een verrassing, om eerlijk te zijn", spreekt de Duitser, die teammaat Jolyon Palmer eens niet mijlenver achter zich ziet. De Brit wist zijn Renault namelijk eveneens naar een plaatsje bij de beste tien te sturen: hij liet het lopen in Q3 en nam genoegen met startplaats tien.



"Maar: vorige week waren we ook blij op zaterdag, maar ging onze zondag niet heel goed", zegt Hülkenberg met gevoel voor understatement. De prachtige uitgangspositie werd in Shanghai teniet gedaan en mede door meerdere tijdstraffen eindigde de voormalig Force India-coureur op de twaalde plaats. "Punten zijn zeker mogelijk, maar dan moeten we wel het uiterste uit de wagen halen. Zuinig zijn op de banden is hier tevens een vereiste", besluit de Renault-rijder.