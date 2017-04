Alonso moet ronde afbreken vanwege kapotte power unit

19:16 – Fernando Alonso was zaterdag in het tweede kwalificatiedeel voor de Grand Prix van Bahrein naar eigen zeggen bezig aan een goede ronde, maar vanwege een probleem met de power unit moest hij zijn poging afbreken. De McLaren-coureur begint de race op het Bahrain International Circuit zondag als vijftiende.



"De power unit ging kapot en daardoor konden we niet meer rijden", legt Alonso uit waarom hij al vroeg in Q2 de cockpit van zijn MCL32 verliet. "Ik was bezig aan een goede ronde. Ik was een halve seconde sneller dan mijn tijd in Q1, maar toen ik na de laatste bocht het gaspedaal weer intrapte, hield de motor ermee op. Dit is helaas de situatie waarin we verkeren, we moeten zien wat we morgen kunnen doen."



Om de suggestie dat het nu maar snel eind mei mag zijn zodat hij de Indy 500 kan rijden moest Alonso grinniken, om vervolgens weer serieus te worden. "Dit doet zeker pijn. We hadden de kans om een paar plaatsen verder naar voren te staan dan nu het geval is", baalt de tweevoudig wereldkampioen. Voor de race krijgt hij een nieuwe krachtbron. "Die heeft niet de perfecte afstelling en er is nog geen ronde mee gereden, het wordt dus een moeilijke wedstrijd", besluit Alonso.