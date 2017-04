Keurige dertiende plaats Wehrlein: "Voel mijn rug wel"

19:25 – In zijn eerste kwalificatiesessie van 2017 deed Pascal Wehrlein direct wat er van hem verwacht werd: hij gaf teamgenoot Marcus Ericsson behoorlijk klop en stuurde zijn Sauber-Ferrari C36 bovendien naar het tweede kwalificatiesegment. Reden genoeg voor de Duitser om trots te zijn op zijn keurige comeback, die morgen met een goede eindklassering de slagroom op de taart kan krijgen.



"Een goede ronde, ik ben erg blij", laat Wehrlein in een eerste reactie weten. "Ik voel mij elke ronde weer iets vertrouwder en dat merken we. Het gaat sessie bij sessie beter. Ik voel mijn rug wel", refereerde Wehrlein aan de blessure die hem de eerste twee wedstrijden van dit jaar langs de zijlijn hield. "Echter, ik heb er geen last van tijdens het rijden, het zit niet hinderlijk in de weg. Het zit goed voor de race."



De race in Bahrein telt 57 ronden, wat ongeveer het driedubbele is van de langste stint die Wehrlein voor zijn nieuwe werkgever heeft afgelegd. "Veel verder dan een rondje of achttien tot twintig zal het niet zijn gekomen", stelt de Duitse protégé van Mercedes. "Ik weet dus niet hoe de wagen zich na dat aantal zal gedragen, maar ik doe mijn uiterste best en ga voor het maximaal haalbare resultaat in de wedstrijd."