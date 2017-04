Sainz valt weer stil: "Niet het weekend van mijn auto"

19:31 – In de slotfase van Q1 in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein verscheen er een paarse tijd voor de eerste sector achter de naam van Carlos Sainz, wat erop duidde dat hij op dat moment in dat gedeelte van het Bahrain International Circuit sneller was dan wie ook. De Spanjaard kon zijn ronde echter niet afmaken; hij moest zijn Toro Rosso STR12 aan de kant parkeren met een probleem.



Vrijdag had Sainz in de tweede vrije training ook al problemen. Toen kon hij door een defecte uitlaat slechts vijf ronden rijden. "Of dit niet mijn weekend is? Nou, dit is niet het weekend van mijn auto", baalt Sainz. "Zelf kan ik, na de gemiste tijd op vrijdag, niet meer doen dan een paarse tijd rijden. Ik was bezig met een geweldige kwalificatie, maar mijn wagen wil dit weekend niet blijven rijden. Dat is zonde, want in potentie hadden we op plek acht kunnen staan. Helaas hebben we geen gebruik gemaakt van die mogelijkheid."



Wat het probleem was, kan Sainz nog niet zeggen: "Geen idee, het is nog te vroeg om daarover een conclusie te trekken. Het is in elk geval niet goed om zoveel problemen in een weekend te hebben."



Vorige week was Sainz één van de smaakmakers in China. Op een opdrogende baan in Shanghai startte hij als enige op droogweerbanden. In eerste instantie viel hij op de supersofts terug naar de laatste plaats, om zich uiteindelijk op te werken tot plek zeven aan de finish. Op regen in Bahrein hoeft Sainz echter niet te hopen. "Misschien een zandstorm", reageert hij cynisch. "We zullen iets proberen, maar het is heel moeilijk om hier in te halen."