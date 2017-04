FIA en Pirelli bereiken overeenstemming over testschema

8:30 – Bandenfabrikant Pirelli en de internationale autosportbond FIA zijn tot een akkoord gekomen over wat betreft de testdagen. De Italiaanse rubberproducent gaat in 2017, evenals vorig jaar, gedurende het seizoen nieuw banden testen die dan in 2018 geïntroduceerd moeten worden. Waar Ferrari, Mercedes en Red Bull ál het testwerk verrichten in 2016, zal dit jaar elk F1-team haar steentje bijdragen.



Het bal wordt geopend door Ferrari, dat tijdens de aankomende in-season test in Bahrein een extra wagen mag inzetten waarvan de dataresultaten puur voor Pirelli bedoeld zijn. Na de Grand Prix van Spanje blijven de teams van Renault en Toro Rosso achter op het Circuit de Catalunya, enkele weken later mag Red Bull als eerste team de nieuwe regenbanden uittesten op een onder water gezet circuit van Paul Ricard.



Ook tijdens de in-season test op de Hungaroring en na de Grands Prix van Groot-Brittannië, Mexico en Brazilië blijven er teams achter om te testen met de banden van Pirelli.



Het complete testoverzicht:

18-19 april, Bahrein: Ferrari (één dag, droogweerbanden)

16-17 mei, Barcelona: Renault en Toro Rosso (twee dagen, droogweerbanden)

31 mei -1 juni, Paul Ricard: Red Bull (twee dagen, regenbanden)

29-30 juni, Paul Ricard: Red Bull (twee dagen, droogweerbanden)

18-19 juli, Silverstone: Williams en Haas (twee dagen, droogweerbanden)

19-20 juli, Magny-Cours: McLaren (twee dagen, regenbanden)

1-2 augustus, Budapest: Mercedes (één dag, droogweerbanden)

3-4 augustus, Barcelona: Ferrari (twee dagen, droogweerbanden)

7-8 september, Paul Ricard: Mercedes (twee dagen, droogweerbanden)

31 oktober -1 november, Mexico-Stad: Sauber (twee dagen) en Force India (één dag, droogweerbanden)

14-15 november, Interlagos: McLaren (twee dagen, droogweerbanden)