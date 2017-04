Vandoorne zeventiende: "Dit was het maximaal haalbare"

20:41 – Stoffel Vandoorne neemt zondag op de voorlaatste startrij plaats voor de Grand Prix van Bahrein. De Belg klokte zaterdag in de kwalificatie de zeventiende tijd. Volgens hem was dit het maximale dat er in zijn McLaren zat.



"In de tweede run worstelde ik enigszins met de remmen en was er een paar momenten waarop ik blokkeerde, waardoor ik wat vertrouwen miste. Maar ik denk dat deze tijd min of meer het maximaal haalbare was", aldus Vandoorne na afloop. "We weten dat anderen voor de kwalificatie hun motor nog kunnen opvoeren en nog wat tempo achter de hand hebben. Dus wij moesten gewoon een perfecte ronde rijden en dan maar zien waar we uit zouden komen."



In de tweede vrije training op vrijdag kon Vandoorne slechts acht ronden rijden. Vanwege een motorwissel stond hij lange tijd in de pitbox. "Dat heeft ons iets gekost", vervolgt Vandoorne, doelend op het feit dat FP2 de enige oefensessie was dit weekend waarin de omstandigheden representatief waren voor de kwalificatie en race, "het was lastig om een idee te krijgen van de grip op de baan en hoe de supersofts zouden voelen, al was het uiteindelijk wel als verwacht."



"Morgen gaan we zoals gebruikelijk ons best doen. We weten dat onze race pace een probleem is, zeker gezien onze topsnelheid, maar we gaan zien wat we kunnen doen. In de avond zijn de rondetijden een stukje sneller dan overdag, maar de temperatuur van het asfalt is dan nog steeds ontzettend warm. Het managen van de banden blijft dus lastig. Dat gaat morgen een rol spelen. Een doel gaan we onszelf niet stellen. We moeten gewoon uit de problemen blijven, goed werk leveren en hopelijk boeken we dan een goed resultaat."