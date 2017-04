Jubelende Palmer viert met P10 beste kwalificatieresultaat

6:30 – Er rustte ontzettend veel druk op de schouders van Jolyon Palmer: in de eerste twee Grand Prix-weekends wist de Brit niets klaar te spelen in zijn Renault R.S. 17, bovendien werd hij in zowel Australië als China om de oren gereden door teammaat Nico Hülkenberg. De Duitser wist wederom de show te stelen door zevende te worden in de kwalificatie voor de GP van Bahrein, maar ditmaal kon Palmer wél meekomen. De GP2-kampioen van 2014 werd keurig tiende.



"Dit is mijn beste kwalificatie ooit! Voor het eerst in Q3, voor de eerste keer een uur lang kwalificeren", hijgt Palmer na. "Dat is heel prettig! Ik ben natuurlijk erg blij, helemaal aangezien de rest van het weekend niet zo soepeltjes verliep. Vlak voor de kwalificatie heb ik samen met mijn engineers nog een paar wijzigingen doorgevoerd en deze hebben de wagen een stuk beter gemaakt. Ik liet het enigszins lopen in Q3, dat rondje kon een stuk beter, maar vanuit deze startplek hebben we in ieder geval een sterke uitgangspositie om punten te scoren."



Palmers beste uitgangspositie was tot dusver een dertiende stek: vanaf deze plaats mocht hij tweemaal vertrekken, zowel in zijn debuutrace in Australië vorig jaar, als een paar maanden later op Spa-Francorchamps. Punten scoren deed de 26-jarige één keer: op het circuit van Sepang, waar Red Bull met Daniel Ricciardo en Max Verstappen een dubbelzege scoorde, kwam Palmer als tiende over de meet,