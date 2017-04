Bottas kent probleemvolle Grand Prix: "Tempo ontbrak"

19:28 – De tevreden uitstraling van Valtteri Bottas na afloop van de Bahreinse kwalificatie was zondag compleet verdwenen. Na 57 ronden racen op het circuit van Sakhir kwam de Fin als derde over de streep en dus stond hij er beteuterd bij op het podium. Problemen met de bandendruk en dus de achterkant van de auto zorgden ervoor dat Bottas geen goede snelheid kon vasthouden. Tot twee keer toe moest teamgenoot Lewis Hamilton voorbij worden gelaten door de Finse Mercedes-coureur.



"Het was een tricky race. Ik had de hele wedstrijd zeer veel moeite met het tempo. In de eerste stint hadden we problemen met de bandendruk, dus dat verklaarde ook mijn problemen met de achterkant. Tijdens de twee stints die daarop volgden kon ik niet op de limiet rijden. En qua instellingen op het stuur kon ik ook niet veel meer doen. Ik had de hele tijd overstuur en daarom was de snelheid niet goed. Zeer jammer, want het doel voor vandaag was veel hoger", aldus een teleurgestelde Bottas, die het wel positief wil houden. "Dit was tot nu toe het beste weekend voor mij bij dit team. Er komt nog veel meer aan."



Met zijn tweede derde positie van 2017 is de Fin wel opgeklommen naar de derde plek in de tussenstand.