Sainz en Stroll boos op elkaar na crash in Bahrein

19:29 – Eén van de meest opmerkelijke momenten van de Grand Prix van Bahrein was de crash van Lance Stroll en Carlos Sainz. De Spanjaard knalde, terwijl hij net de baan opkwam na een pitstop, in bocht één vol tegen de Williams aan. De twee wezen na afloop de beschuldigende vinger naar elkaar.



Volgens Sainz liet Stroll geen ruimte: "Ik zag Lance natuurlijk rijden. Hij zat aan de buitenkant en ging ineens scherp naar binnen, misschien dacht hij dat er niemand zat. Als hij me gezien had, had hij in ieder geval ruimte kunnen laten voor een auto. Dan had hij alsnog prima de bocht kunnen nemen. Maar dat deed hij niet", aldus de Spanjaard, die later vanavond bij de stewards moet komen om tekst en uitleg te geven.



Stroll stelt dat alle schuld bij Sainz ligt: "Ik lag zestig of zeventig meter voor, maar hij dook toch vol in de binnenkant van de bocht. Ontzettend balen, ik hoop echt dat mijn pech binnenkort ophoudt." Op de vraag of Sainz in zijn ogen een straf verdient, houdt hij zich wat op de vlakte. "Ach. Ik heb er weinig aan. Ja, hij zou bestraft moeten worden. Maar voor mij maakt het weinig uit. Whatever", baalt de Canadees.