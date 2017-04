Waterdrukprobleem houdt Vandoorne aan de kant in Bahrein

21:07 – Op de plek waar hij vorig jaar nog het eerste puntje van 2016 scoorde voor McLaren, kon McLaren-coureur Stoffel Vandoorne dit jaar niet eens aan de Bahreinse Grand Prix beginnen. Kort voor de start van de race, op weg naar de startgrid, ontdekte zijn team hetzelfde probleem aan zijn MCL32 als zaterdag. Het mankement kon niet worden gerepareerd en dus startte de Belg niet.



"Het is ontzettend balen dat we de race niet eens konden aanvangen. Het team ontdekte een waterdrukprobleem op weg naar de grid. We komen helemaal hiernaar toe en kunnen niet eens racen, dat is teleurstellend", zegt Vandoorne. "Aan het begin van het seizoen wisten we al dat de situatie waar we in verkeren lastig zou zijn. Ik heb een extreem goede relatie met het team en geloof dat we deze problemen kunnen overwinnen. Ook geloof ik dat ik goed werk kan afleveren als alles samenkomt. We gaan door een lastige periode, en dat is zeker niet leuk, maar zo is het nou eenmaal. Vandaag is ook een goed voorbeeld: het frustererend als je zoveel voorbereidend werk en inspanning levert. Wij coureurs trainen hard om fit te blijven en te kunnen rijden, dan is het gewoon enorm jammer als je niet eens kan starten."



Niet alleen zondag, maar eigenlijk het hele weekend loopt Vandoorne al achter de feiten aan. "Het is een zeer lastig weekend. Tijdens de eerste en tweede vrije training had ik al problemen en nu ook nog eens in de race. Echter houd ik de moed er in. Ik werk hard samen met het team en ik geloof dat er verbeteringen komen. Het is lastig te zeggen wanneer, maar ik vertrouw erop dat het komt. Tevens zijn we ook veel kostbare kilometers verloren, wat ook niet ideaal is. Er moet snel een stap voorwaarts komen. Hopelijk kunnen we dat in één van de volgende wedstrijden tonen", besluit de voormalig GP2-kampioen vanuit Bahrein.



Ook teamgenoot Fernando Alonso zag door een probleem aan de Honda-motor de finishvlag niet.