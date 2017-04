Teleurgestelde Räikkönen baalt van kwalificatie en start

8:57 – Het wil dit seizoen voorlopig nog niet vlotten met Kimi Räikkönen. Waar teamgenoot Sebastian Vettel al twee zeges en één tweede plaats gescoord heeft, heeft de Fin het podium nog altijd niet van dichtbij mogen bekijken. Ook in Bahrein was het resultaat van de Fin mager: vierde, op 22 seconden van Vettel.



Na zijn vierde plek in Melbourne en zijn vijfde in Shanghai was het in Bahrein dus opnieuw P4 voor Räikkönen. De ervaren Fin beseft dat het beter moet en weet waar het probleem ligt: "Er zijn dit weekend veel goede dingen gebeurd, maar het resultaat is toch teleurstellend. De auto deed het erg goed en dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. Maar mijn start was slecht en om die reden waren de eerste bochten heel moeilijk."



De als vijfde gestartte Räikkönen viel in de eerste honderden meters terug naar de zevende stek, achter Felipe Massa en beide Red Bulls. "Over het algemeen was het gevoel tijdens de race goed, maar door die start brachten we onszelf in een lastige positie. Ik heb het gevoel dat we absoluut de juiste dingen doen, en in grote lijnen zijn we als team waar we willen zijn, maar een aantal dingen moet gefinetuned worden." De kwalificatie is daarbij een belangrijk verbeterpunt, weet Räikkönen. De Fin wacht al sinds 2008 op een poleposition. "Het gaat erom om alles samen te laten vallen in één rondje. We moeten races verder naar voren beginnen, dan worden de wedstrijden vanzelf een stuk eenvoudiger. Maar ik ben blij voor Sebastian en het hele team."



In de eerste drie races wist Räikkönen niet één keer bij de eerste drie te eindigen in de kwalificatie: hij eindigde op zaterdag tot dusver twee keer als vierde en één keer als vijfde. Met 34 WK-punten staat de Fin voorlopig op de vierde plaats in het wereldkampioenschap, teamgenoot Vettel heeft al het dubbele (68) aantal punten.