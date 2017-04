Sterke Wehrlein grijpt bij rentree net naast WK-punt

9:18 – Na weken waarin vooral veel óver hem gepraat is gaf Pascal Wehrlein in Bahrein het best mogelijk antwoord op zijn criticasters. De Duitser, die nog altijd kampt met de naweeën van een crash bij Race of Champions in Miami waarbij hij drie ruggenwervels brak, reed een sterk weekend en pakte bijna een WK-punt.



Wehrlein keerde in Bahrein terug in de auto, nadat hij de races in Melbourne en Shanghai had laten schieten. Hij achtte zich nog niet fit genoeg om te racen in Australië en China en dat werd niet door iedereen begrepen, waarna er veel geruchten ontstonden over de toekomst van Wehrlein. Maar de Duitser was in Bahrein sterk: in de kwalificatie veegde hij de vloer aan met teamgenoot Marcus Ericsson en in de race eindigde hij als elfde.



"Ik ben erg tevreden over hoe het weekend verlopen is", zegt de 22-jarige Wehrlein over zijn optreden in Bahrein. "Dertiende in de kwalificatie en elfde in de race. Het was een lastige race, mede omdat we besloten om slechts één pitstop te maken. Het resultaat is het maximaal haalbare, meer zat er niet in. Natuurlijk is het jammer dat we nét, op één plekje, een punt missen. Desondanks kijk ik nu al uit naar de volgende Grand Prix."



Teamgenoot Ericsson haalde de finish niet. De Zweed koos voor een alternatieve strategie door te starten op softs en lag kort achtste, maar moest zijn Sauber met een defecte versnellingsbak langs de kant zetten.