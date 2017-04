Wolff legt uit: hoe Mercedes de GP van Bahrein verloor

16:55 – De eerste startrij was volledig zilver, voor het eerst dit seizoen. Na de kwalificatie, waarin Valtteri Bottas en Lewis Hamilton op het belangrijkste moment een halve seconde sneller waren dan Sebastian Vettel, was er eigenlijk geen reden om aan te nemen dat Mercedes naast de hoofdprijs zou grijpen in Bahrein. Toch stond niet Bottas of Hamilton, maar Vettel zondagavond met de grootste glimlach op het podium.



Mercedes zag de race in Bahrein door de vingers glippen door een opeenstapeling van factoren, blijkt uit de analyse van teambaas Toto Wolff. Volgens de Oostenrijker ging het eigenlijk voor de start al mis: "Op de grid constateerden we een probleem met een generator in de auto van Valtteri. Deze viel uit en dat was voor hem een beperkende factor in de eerste stint, hij kon geen gaatje slaan met de rest van het veld." De relatief trage Bottas behield na de start de leiding, Hamilton verloor in de eerste bocht zijn tweede plaats aan Vettel.



"Omdat Lewis pal achter Sebastian reed waren onze strategische mogelijkheden beperkt", stelt Wolff. "We moesten reageren en Ferrari speelde de undercut perfect uit. De safety car leek ons vervolgens een voordeel op te leveren, maar door een probleem met de wheelgun verloren we tijd en posities met beide auto's."



Door het probleem met de wheelgun bij de bandenwissels kwam Bottas op de baan achter Vettel terecht, Hamilton viel verder terug. Bovendien ging de drievoudig wereldkampioen in de fout door Daniel Ricciardo op te houden bij de pitsingang, iets wat hem op een tijdstraf van vijf seconden kwam te staan. Vanaf dat moment moest Mercedes in de achtervolging en al snel bleek dat Bottas niet het tempo had om Vettel te bedreigen. "We moesten toen de impopulaire maatregel nemen om Valtteri te vragen of hij Lewis voorbij wilde laten", aldus de teambaas. "Zoiets doen we niet graag, maar als de overwinning in het geding komt zullen we altijd doen wat we nodig achten. Daarna hebben we geprobeerd om Lewis in een zo goed mogelijke positie te brengen om Sebastian te kunnen aanvallen, maar mede door zijn tijdstraf was dit een te moeilijke opgave."



Ferrari en Vettel wonnen dus, voor de tweede keer in drie races. Wolff: "Deze race heeft opnieuw bewezen dat de competitie heel anders is dan de afgelopen jaren. Ondanks de ingrijpende reglementswijzigingen doen we volop mee om de zeges en dat is positief, maar duidelijk is dat alles moet kloppen om te kunnen winnen. We hadden zondag het tempo, met name bij Lewis, om te winnen, maar details hebben ons de zege gekost."