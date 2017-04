Verstappen door het stof: "Excuses aan Brazilianen"

21:02 – Max Verstappen kiest op deze paasdag eieren voor zijn geld: hij heeft openlijk zijn excuses aangeboden aan de Braziliaanse bevolking. Na de kwalificatie in Bahrein was Verstappen boos op Felipe Massa en maakte hij, nadat hij de vraag kreeg of hij verhaal ging halen bij Massa, een opmerking over Brazilianen in het algemeen. Met Brazilianen viel sowieso niet echt te praten, zei de jonge Nederlander gekscherend. Hoewel dit grappig bedoeld was, viel de opmerking slecht in het racegekke Zuid-Amerikaanse land.



De teksten van Verstappen werden breed uitgemeten in Braziliaanse media en via Instagram laat de Red Bull-coureur nu weten dat het allemaal niet zo bedoeld was. Hij reageerde heftig op het feit dat Massa hem zou hebben gehinderd. "Ik heb het gevoel dat ik mijn opmerkingen na de kwalificatie even moet verduidelijken. Ik ben een gepassioneerde racer, was teleurgesteld over mijn laatste stint en gaf een emotionele reactie die uit zijn verband getrokken werd. Ik wilde op geen enkele manier het Braziliaanse volk beledigen, ik heb enorm veel respect voor ze en iedereen in Brazilië is altijd erg aardig voor me als ik het land bezoek. De afgelopen Braziliaanse Grand Prix was één van de hoogtepunten in mijn carrière en het was extra speciaal om zo'n race te rijden in een land dat legendarische coureurs als Senna, Fittipaldi en Piquet voortgebracht heeft. Ik bied alle Brazilianen die zich beledigd voelen mijn excuses aan en kijk ernaar uit om weer in het land te racen."



Massa stelde in gesprek met het Braziliaanse UOL Esporte al dat Verstappen moet opletten wat hij zegt. "Het is niet goed om iets te roepen over Brazilianen als je niet weet waar je het over hebt", aldus de ervaren rot.