Fotospecial: rubbermagiër Pérez scoort ook in Bahrein

11:00 – Vorig jaar eindigde hij op een zevende plaats in de eindrangschikking van het wereldkampioenschap: Sergio Pérez was in 2016 officieel de best of the rest, zoals dat zo mooi heet. De 27-jarige Mexicaan presteert sinds de zomer van 2015 eigenlijk al constant sterk: als de topfavorieten falen is Pérez vrijwel altijd degene die met zijn neus aan het venster staat en ook als hij van achteraf moet komen, kan hij zomaar naar een puntenfinish sturen. GPUpdate.net blikt aan de hand van foto's terug op zijn indrukwekkende optreden in Bahrein.









De trainingsresultaten van de Mexicaan in de roze wagen zijn wisselvallig: vrijdagmiddag eindigt hij als vierde, om 's avonds terug te vallen naar P15. De elfde tijd die zaterdagmiddag op de klokken verschijnt lijkt meer bij de VJM10 te passen, de teleurstelling is dan ook groot als Pérez na Q1 uit moet stappen. "Door de dubbele gele vlag (die werd gezwaaid voor de stilgevallen Carlos Sainz, red.) moest ik mijn ronde afbreken", baalt Pérez, die op zondag slechts de achttiende startplaats mag innemen.









Erg gespannen oogt Pérez, die in de voorbijgaande twaalf Grands Prix elke keer in de punten eindigde, niet. Tijdens de rijdersparade staat hij vrolijk te keuvelen met Felipe Massa en oud-teamgenoot Nico Hülkenberg, die overigens beiden van de vierde startrij mogen vertrekken.









Bij de start komt Pérez direct goed weg. De Mexicaan haalt Lance Stroll, Pascal Wehrlein, Daniil Kvyat en Fernando Alonso in en aangezien Stoffel Vandoorne al voor het doven van de lichten is weggevallen, rijdt de wagen met nummer elf na één rondje over het Bahrain International Circuit op P13.









Pérez smeedt het ijzer wanneer het heet is: op de rode supersofts wordt eerst Jolyon Palmer aan de kant gezet, vervolgens moeten ook Sainz en teammaat Esteban Ocon eraan geloven. De rubbermagiër heeft een vrijwel perfecte stint afgeleverd, waarop het team hem in ronde dertien naar binnen roept.









Met de timing van pitstop nummer één hebben Force India en Pérez ongelooflijk veel mazzel: op het moment dat de Mexicaan stilstaat, breekt op de baan de pleuris uit. Max Verstappen schiet zonder linkerachterrem rechtdoor tegen de muur aan, Lance Stroll wordt getorpedeerd door Sainz. Pérez ruilt zijn supersofts in voor nieuwe supersofts.







Met dat nieuwe rode rubber weet Pérez zich prima staande te houden binnen de top tien: Daniel Ricciardo moet hij laten gaan, maar dat is geen doodzonde. Hülkenberg kijkt rondenlang tegen de zwarte achtervleugel van zijn voormalige collega aan alvorens hij na zijn tweede pitstop terugvalt.









In ronde 36 komt de Mexicaan voor de tweede maal naar binnen, wederom levert Force India vakwerk. Pérez komt als nummer acht de baan weer op, iets wat P7 wordt op het moment dat stalmaat Ocon de pitstraat een bezoekje brengt. Zonder druk van achteraf kan Pérez de race uitrijden.









Voor de tweede maal dit jaar kan Pérez aan de eindstreep zes punten toevoegen aan zijn totaal, met de negende plaats die in China gescoord werd staat de score op veertien punten. Met de ondermaats presterende Kimi Räikkönen en het jaarcontract van Valtteri Bottas in het achterhoofd, zou Pérez in 2018 zomaar in een winnende auto kunnen zitten. Only time will tell.