Palmer en Kvyat klagen na touchés: "Moeilijke race gehad"

12:21 – Voor zowel Jolyon Palmer als Daniil Kvyat zag de wereld er niet slecht uit na zaterdag. De Britse Renault-coureur had zich voor de eerste keer in zijn F1-carrière binnen de top tien weten te kwalificeren, zijn Russische Toro Rosso-rivaal kwam nét tekort voor een plaatsje in het laatste segment. Op zondag ging alles echter flink de mist in voor beide rijders, die meermaals met elkaar in aanraking kwamen.



"Het was een lastige race", blikt de 26-jarige Palmer naderhand terug. "Ik had een goed gevecht met Fernando Alonso en Kvyat nadat de safety car iedereen weer bij elkaar had gebracht, maar de touchés met de laatsgenoemde droegen niet bepaald bij aan een goede wegligging. Ik had niet het tempo om verder naar voren te komen, en de bandenslijtage leek ons harder te raken dan de wagens om ons heen. Het heeft voor een moeilijke avond gezorgd."



Ook Kvyat heeft weinig redenen tot lachen. De Rus was na eigen zeggen al na één rondje kansloos: het voordeel van zijn elfde startplaats werd om zeep geholpen door een wilde openingsfase. "Mijn race zat er eigenlijk al op na de eerste ronde. Ik had heel weinig grip en raakte van het asfalt, een andere rijder snapte blijkbaar niet helemaal waar ik heen wilde. De laatste plaats werd mijn deel omdat ik me verremde – we zullen goed moeten analyseren wat daar precies gebeurde. Met minder grip dan mijn concurrenten werd het een drukke wedstrijd, helaas waren de puntenplaatsen dit keer te ver weg voor ons", spreekt Kvyat.



Na drie Grands Prix staat Kvyat door een puntenfinish in Australië op twee punten, Palmer heeft nog geen toptienfinish gescoord. De teamgenoten van beiden - Carlos Sainz en Nico Hülkenberg - staan boven hun collega's in de stand. Sainz heeft inmiddels tien punten verzameld en neemt zodoende de negende stek in, Hülkenberg staat vier plaatsen lager. De Duitser behaalde zijn eerste punten in dienst van Renault dankzij een negende stek in Bahrein.