Waterlek bij McLaren houdt Turvey 's ochtends aan zijlijn

13:52 – Voor de eerste keer in jaren mocht Oliver Turvey weer eens in actie komen in een huidige Formule 1-bolide: meer dan twee rondjes zaten er niet in voor de 30-jarige Brit, die gedurende de rest van de ochtend aan de kant moest blijven. McLaren kampt met een waterlek bij het ERS-systeem, zo laat men weten.



Om tijd te besparen heeft Honda opdracht gegeven de complete power unit te vervangen, in plaats van reparaties uit te voeren aan het ERS-systeem. Men tracht om Turvey later op de dinsdag nog naar buiten te sturen.



Het is de zoveelste tegenvaller voor de Brits-Japanse combinatie, die afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Bahrein ook al tegen meerdere problemen aanliep. Stoffel Vandoorne kon niet eens van start gaan op het Bahrain International Circuit, Fernando Alonso hield het een paar ronden voor het einde voor gezien.