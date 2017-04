Kilometervreter Bottas klokt snelste tijd tijdens test

17:05 – Mercedes kan opgetogen richting Rusland vertrekken, waar over een kleine twee weken de volgende Grand Prix van het Formule 1-seizoen verreden wordt. De tests op het circuit van Bahrein verliepen prima voor het team en op woensdag had Valtteri Bottas niet alleen de snelste tijd, maar ook het meeste aantal rondjes achter zijn naam staan. De Fin was iets rapper dan teamgenoot Lewis Hamilton een dag eerder.



Hamilton kwam dinsdag, tijdens de eerste van de twee testdagen in Bahrein, tot een snelste tijd van 1.31.358. Bottas deed het een dag later met zijn 1.31.280 net iets beter, al zal vooral de betrouwbaarheid van de Mercedes het team tevreden stemmen. Maar liefst 143 keer ging de Fin rond over het Bahrain International Circuit. Ter vergelijking: de Grand Prix van Bahrein, afgelopen zondag, telde 'slechts' 57 omlopen.



Mercedes kende een vrijwel probleemloze dag, op één momentje na: rond het middaguur kwam de bolide van Bottas stil te staan langs de baan. Naar verluidt was er een probleem met het stuur en de auto moest, met een code rood als gevolg, door een bergingsvoertuig terug naar de pits worden gebracht. Veel tijd kostte dit Mercedes echter niet: al voordat de beoogde lunchpauze weer achter de rug was, kon Bottas alweer rijden.



Ferrari zal iets minder tevreden zijn: in de ochtend kwam Sebastian Vettel tot slechts acht rondjes, onduidelijk is nog wat er precies aan de hand was met zijn bolide. Na de middag kon de leider in het kampioenschap toch nog wat kilometers maken en met zijn 1.31.574 bezette hij de tweede plek op de tijdenlijst. In totaal kwam Vettel, ondanks zijn moeizame ochtend, tot 64 rondjes. Ook Red Bull zag veel testtijd in rook opgaan: testcoureur Pierre Gasly stond aan het begin van de middag uren binnen en ging 'slechts' 60 keer rond.



Beter verliep de dag voor McLaren: na dinsdag weer talloze uren te hebben verloren, kende het team ditmaal weinig problemen. Stoffel Vandoorne kon volop kilometers maken en reed op de valreep, met nog enkele minuten te gaan, de vierde tijd: 1.32.108. Naast Bottas en Vettel was alleen Carlos Sainz sneller.



Gary Paffett mocht instappen bij Williams en kon, op zijn eerste officiële Formule 1-testdag sinds 2013, vol aan de bak: maar liefst 126 keer ging de 36-jarige Brit rond. Zijn beste rondetijd was goed voor de achtste plek. Toro Rosso en Force India waren de enige teams die hun coureurs woensdag halve dagen lieten rijden; Daniil Kvyat en Esteban Ocon namen de ochtendsessie voor hun rekening, Sainz en Sergio Pérez namen het over.



De volgende 'in season'-test is pas eind juli, na de Grand Prix van Hongarije. De Formule 1-wereld reist vanuit Bahrein nu door naar Sochi, waar over op 30 april de Grand Prix van Rusland op het programma staat.