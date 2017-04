Helmut Marko over de Red Bull-opleiding: "Ze moeten winnen"

13:00 – Het is het meest succesvolle, maar ook meest harde opleidingsprogramma van de Formule 1. Het Red Bull Junior Team omarmt talenten, maar laat ze met hetzelfde gemak weer vallen. Alles draait om één ding: presteren. We spraken erover met Dr. Helmut Marko, de grote man achter het project van Red Bull. Over Max Verstappen, Richard Verschoor en de werkwijze. "Van Sebastien Buemi heb ik wel eens spijt."



Ja, hij was best bereid om ons te woord te staan over het Red Bull Junior Team. Maar Helmut Marko wilde ook niets missen van de sportscarrace die op dat moment live uitgezonden werd op televisie. En dus verzocht hij ons om plaats te nemen op een stoel rechts van hem zodat hij met zijn ene functionerende oog, door zijn linkeroog kan hij na een incident in zijn eigen racecarrière niet meer zien, ons én de televisie kon zien. Af en toe klonk er, tussen het antwoorden door, een krachtterm. "Dat is onze auto!", mopperde hij, terwijl hij hoofdschuddend wees naar de bolide met Red Bull-branding die achterstevoren op het asfalt stond.





Nieuwe aanpak

Het zegt alles over Dr. Helmut Marko. De 73-jarige Oostenrijker is een raceliefhebber in hart en nieren en volgt alles, overal, Hij pikt met Red Bull jaarlijks talenten op, ondersteunt ze en kan ze een uniek pad bieden, dat via Scuderia Toro Rosso naar een racestoeltje Red Bull Racing moet leiden. Dat pad bewandelden onder meer Sebastian Vettel, met vier wereldtitels als resultaat, en Daniel Ricciardo en Max Verstappen. Momenteel maakt onder meer het Nederlandse talent Richard Verschoor (16) deel uit van het Junior Team, hij rijdt in 2017 in de Eurocup Formule Renault 2.0.Aan één ding heeft Marko een bloedhekel: fouten. Hij is het type dat een coureur die in de fout gaat liever boos een schop tegen zijn kont, dan een opbeurend schouderklopje geeft. Vraag maar aan Daniil Kvyat, die vorig jaar na vier races weg moest bij Red Bull Racing, of aan de talloze talenten die na één of meerdere jaren uit het Junior Team gezet zijn. Marko is een winnaar en kijkt naar één ding. "Prestaties. Ze moeten winnen."

Verstappen en Sainz

Het Red Bull Junior Team ontstond in 2001, jaren voordat het energiedrankjesconcern met een eigen team in de Formule 1 stapte. In 2005 deed Red Bull Racing voor het eerst mee in de sport, een jaar later werd Minardi overgenomen en omgedoopt in Scuderia Toro Rosso. "In de beginjaren van het Junior Team was het een kwestie van financiële ondersteuning bieden aan talenten. Maar ineens hadden we twee Formule 1-teams en dus veranderde onze aanpak: een Formule 1-coureur vinden is namelijk een stuk minder lastig dan een coureur vinden die ook daadwerkelijk races kan winnen in de Formule 1. We werden strenger, alleen de coureurs die echt presteerden bleven over."Sindsdien verandert het Junior Team jaarlijks van samenstelling. Marko kijkt, analyseert en bepaalt wie er in aanmerking komt voor een plekje in zijn opleidingsprogramma. Hij wil alleen de allerbesten, maar hoe pik je die eruit? "Het draait maar om één ding: prestaties. Ze moeten winnen. Al nemen we in ogenschouw bij welk team ze rijden, welke omstandigheden er zijn, met welke motor ze rijden en dat soort dingen. Maar daarover ga ik je natuurlijk niet alles vertellen", glimlacht hij. De Oostenrijker gaat het geheim van de smid natuurlijk niet prijsgeven. "Het systeem dat we hebben werkt goed. Misschien wel iets te goed, want we hebben een luxeprobleem met alle talenten die we in huis hebben. Maar liever dit dan de situatie van Mercedes of Ferrari."

Hoe goed het systeem van Marko werkt blijkt: de teams van Red Bull en Toro Rosso bestaan volledig uit coureurs die afkomstig zijn uit het Junior Team. Al is één daarvan een apart geval. "Max is met niemand te vergelijken. Zijn situatie is zo anders. De opleiding die hij van zijn vader gehad heeft, in het karting, is uniek. Zoiets zullen we niet snel meer zien in de Formule 1." Het verhaal van Verstappen is bekend: in zijn eerste jaar in de eenzitters (2014), in de Europese Formule 3, maakte hij zo veel indruk dat Marko hem een racestoeltje bij Toro Rosso aanbiedt. Marko antwoordt instemmend op de vraag of de Formule 3-races van Verstappen op de Norisring het meest bijzondere is dat hij ooit van een talent gezien heeft. "Ja. Op dat moment waren er al gesprekken gaande, we hadden het over een stoeltje in de GP2 of GP3 voor 2015. Maar na die races op de Norisring heb ik Jos gebeld en gezegd: 'vergeet alles wat we tot dusver besproken hebben. We gaan het anders doen'. Toen bleef het even stil aan de andere kant van de lijn."

Buemi

Verstappen mocht zodoende als 17-jarige instappen bij Scuderia Toro Rosso, waar hij Carlos Sainz als teamgenoot kreeg. Ook Sainz was een debutant op het hoogste niveau en na jaren deel te hebben uitgemaakt van het Junior Team kreeg ook hij zijn kans in de Formule 1. In tegenstelling tot Verstappen heeft Sainz de stap naar het grote Red Bull Racing nog niet gemaakt, omdat er geen ruimte voor hem is bij Red Bull is Sainz inmiddels begonnen aan zijn derde jaar bij Toro Rosso. Zijn geduld wordt op de proef gesteld en ook dat hoort erbij, stelt Marko. "Het is lastig en soms misschien wat onrechtvaardig. Maar je moet als coureur soms geluk hebben dat je op het juiste moment op de juiste plek bent."

Verschoor

Niet alleen Sainz moet geduld hebben, hetzelfde geldt voor Pierre Gasly. Hoewel hij vorig jaar kampioen werd in de GP2 kon Marko hem geen stoeltje in de Formule 1 aanbieden. Gasly lijkt goed genoeg voor de Formule 1, maar de vier stoeltjes van Red Bull zijn bezet. Van een dergelijk luxeprobleem had Marko enkele jaren geleden niet durven dromen. "Toen we in de Formule 1 stapten was ons doel om competitief te zijn en één of meerdere Grands Prix te winnen. Maar we hebben vier wereldtitels gewonnen met een coureur die afkomstig is uit het Junior Team, bovendien hebben we nu twee coureurs die races gewonnen hebben. Dat is veel meer dan we verwacht hadden en daar zijn we heel blij mee."Het succes van het Junior Team leidt tot lastige keuzes. Red Bull moet jaarlijks doorselecteren en doet dat niet alleen met talenten in opstapklassen, maar ook met zijn Formule 1-coureurs. Mannen als Jaime Alguersuari, Sebastien Buemi en Jean-Éric Vergne deden het allesbehalve slecht bij Toro Rosso, maar werden te licht bevonden voor Red Bull en eruit gebonjourd. Marko geeft toe dat hij ook wel eens twijfelt of iedere keuze de juiste geweest is. "Of ik wel eens spijt gehad heb dat ik een bepaalde coureur heb laten gaan? Met Sebastien Buemi. Al waren de omstandigheden toen anders. Maar je ziet hoe goed hij het doet in het World Endurance Championship, bovendien domineert hij de Formule E. Ook in onze simulator doet hij het uitstekend."

Door: Roland Mather







Het huidige Red Bull Junior Team bevat vijf coureurs: naast Gasly zijn dat de Fin Niko Kari, de Amerikaan Neil Verhagen, de Brit Dan Ticktum én Richard Verschoor. De 16-jarige Nederlander werd een jaar geleden door Marko onder zijn vleugels genomen. "Ik zag hem vorig jaar aan het werk in Sochi. Hij haalde toen buitenom iemand in, een fantastische actie", zegt Marko. Vervolgens won Verschoor het Formule 4-kampioenschap in Noord-Europa en Spanje en maakte hij furore in de Toyota Racing Series. "In Nieuw-Zeeland deed hij het best goed. Eén minder weekend kostte hem de titel, maar hij was met afstand de beste rookie. Nu gaan we zien hoe hij het gaat doen in de Eurocup Formule Renault 2.0. Tijdens de tests in aanloop naar het seizoen zat hij altijd bij de eerste vijf of eerste drie. Maar hij heeft goede teamgenoten, waaronder die andere Nederlander (Jarno Opmeer, red.). Dus we zullen zien hoe het gaat."Feit is dat de wereld van Verschoor veranderd is sinds hij gesteund wordt door Red Bull. Ineens is er veel aandacht van de media, ineens is er de druk van het moeten presteren. In de Nederlandse Formule 1-hype die ontstaan is door de doorbraak van Verstappen wordt Verschoor genoemd als nieuwe ster aan het firmament. Marko haalt er zijn schouders over op: hij ziet het alleen maar als iets positiefs dat talenten druk voelen of daarmee om moeten gaan. "Als talent moet je bovenal snel zijn. Dat talent moet je hebben. Daarnaast moet je om kunnen gaan met druk. Je moet het voor elkaar zien te krijgen dat het team in je gelooft, je moet steun opbouwen binnen het team. Dat is aan jou, als coureur. In de Formule 1 is dat niet anders. Wij bemoeien ons daar niet mee. We laten talenten ontplooien, ze moeten leren om zichzelf te ontwikkelen. We gaan bijvoorbeeld ook geen mediatraining of zo geven: ze mogen zeggen wat ze willen, net zoals dat in de Formule 1 mag."Gedurende het jaar houdt Marko zich dus afzijdig, maar hij ziet of hoort alles. En als het seizoen erop zit maakt hij de balans op, per coureur wordt een oordeel geveld. "Dan draait het alleen om de prestaties die neergezet zijn. Om niets anders." Per coureur wordt bekeken wie het in zich heeft om succesvol te zijn in de Formule 1. Dat is voor Marko de norm: "Het is ja of nee, zwart of wit. Heel simpel. Je kan ook niet half zwanger zijn."