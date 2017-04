Honda hoopvol: "We zoeken in de juiste richting"

9:57 – Na weken waarin het ene probleem het andere in een hoog tempo opvolgde, was er woensdag ineens tevredenheid bij Honda. Stoffel Vandoorne kon zonder enige problemen een testdag afwerken op het circuit van Bahrein en dat was, hoe bizar dat ook klinkt, een meevaller voor de Japanners.



Vandoorne noemde de test 'de beste dag van het seizoen tot dusver' en ook bij Honda is men blij. Gedurende het raceweekend in Bahrein ging vier keer een MGU-H kapot en het lijkt erop dat de oorzaak van deze problemen gevonden is. "We hebben gerichte pogingen gedaan om de problemen die we gedurende de Grand Prix van Bahrein ondervonden op heel korte termijn te analyseren. Op basis van deze analyse hebben we tijdelijke maatregelen genomen die het probleem konden verhelpen en ik denk dat deze testdag bewezen heeft dat we in de juiste richting aan het zoeken zijn", aldus Satoshi Nakamura, de 'principal engineer' van Honda.



Nakamura beseft dat zijn concern het geduld van McLaren ook in Bahrein op de proef gesteld heeft. "Ik wil alle werknemers van McLaren-Honda bedanken. Iedereen heeft onvermoeibaar gewerkt, dag en nacht. Zelfs nog na de moeizame race die we hier kenden. En hoewel we nog steeds achterstand hebben ten opzichte van de concurrentie wat betreft performance, zijn we ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn. We geloven dat onze power unit meer potentieel heeft en gaan alle data van deze test gebruiken om het gat te dichten."



De tijd blijft echter doortikken, weet hij. "Over minder dan anderhalve week is de Grand Prix van Rusland, dat zal weer een zware race worden. Maar we blijven hard vechten, met McLaren, om onszelf te verbeteren."