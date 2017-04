In het kort: belangrijkste nieuws van de afgelopen week

22 april 2017 – Voor iedereen die niet iedere dag in staat is om het autosportnieuws te checken, of gewoon graag op zijn gemakje in het weekend nog eens alles naleest, komt GPUpdate.net na iedere week met een korte round-up. Wat is er gebeurd in de wereld van de auto- en motorsport en welke artikelen had je deze week niet mogen missen? Een overzicht van het nieuws van 15 tot en met 22 april.



Het belangrijkste nieuws

Achtergronden

Op de zondagmiddag in aanloop naar de Grand Prix van Bahrein, die gewonnen werd door Sebastian Vettel, waren ze daar ineens: gruwelijke beelden uit Donington. Tijdens een Formule 4-race beleefde Billy Monger, pas 17 jaar, een crash waar de maag van menig racefan van omdraaide: hij knalde vol achterop een andere auto, die plotseling stilgevallen leek te zijn. Monger werd na de crash in een kunstmatig coma gehouden, zijn beide onderbenen moesten worden geamputeerd. Het was prachtig om de zien hoe de autosportwereld vervolgens de krachten bundelde: via een crowdfundingactie is inmiddels ruim 750.000 euro opgehaald.De mooiste race van de week vond plaats in Bahrein, maar betrof niet de Formule 1. De sprintrace van de Formule 2 was fabelachtig: Charles Leclerc koos er als leider in de wedstrijd voor om naar de pits te gaan, viel terug naar de vijftiende plaats en wist vervolgens in acht rondjes alles en iedereen op te rollen. In de laatste ronde nam de Monegask de leiding weer over en deze stond hij niet meer af. Fenomenaal.Ander nieuws uit Bahrein was het relletje rond Max Verstappen. Na de kwalificatie was hij boos op Felipe Massa en liet hij zich ontglippen dat er met Braziliaanse mensen niet te praten valt. Die opmerking haalde de Braziliaanse media, met als gevolg dat Massa hem erop aansprak en de Nederlander vervolgens openlijk zijn excuses maakte aan het Braziliaanse volk. "Ik wilde op geen enkele manier het Braziliaanse volk beledigen, ik heb enorm veel respect voor ze en iedereen in Brazilië is altijd erg aardig voor me als ik het land bezoek."Fernando Alonso gaat de Indy 500 rijden, dat werd vorige week al bekend. Maar welke Formule 1-coureurs uit het verleden gingen de Spanjaard voor en aan wie heeft hij deels te danken dat hij kan rijden in Indianapolis? We zetten het uiteen in twee achtergrondstukken. Daarnaast aandacht voor de Eurocup Formule Renault 2.0 , een raceklasse die dit weekend van start gaat. Ook introduceerden we een nieuwe columnist : Pierre Gasly. De reservecoureur van Red Bull vertelt onder meer over zijn eerste ervaringen in Japan, bij de Super Formula.We sloten de week af met een groot achtergrondverhaal over het Red Bull Junior Team : het meest succesvolle opleidingsprogramma van de Formule 1. Hoe is de werkwijze van Dr. Helmut Marko, de grote baas van Red Bull, en waarom besloot hij de Nederlanders Max Verstappen en Richard Verschoor vast te leggen? Ook onthult hij welke coureur hij achteraf gezien misschien niet had moeten laten gaan: Sebastien Buemi.