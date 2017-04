Verstappen over Sochi Autodrom: "Speciaal circuit"

15:56 – Max Verstappen reist volgende week af naar het enige circuit van de huidige Formule 1-kalender waar hij nog niet reed als coureur van Red Bull Racing: het Sochi Autodrom. Een jaar geleden werd hij na de Grand Prix van Rusland, waarin hij de finish overigens niet haalde, overgeheveld vanuit Toro Rosso.



Verstappen kijkt uit naar de terugkeer naar Sochi: "Het is een interessant circuit", zegt hij over de baan door het olympisch park. "De baan bevat veel lange rechte stukken, maar desondanks hebben Scuderia Toro Rosso en Red Bull Racing er in het verleden meestal prima gepresteerd. Het is een speciaal circuit, nog vrij nieuw. Door de ligging in het olympische park heerst er een bijzondere sfeer. Uniek eraan zijn bovendien de vele bochten van negentig graden, die zie je bijna nergens. Hoogteverschil is er nauwelijks, wel zijn er een aantal lastige remzones. Ik kijk ernaar uit om terug te keren naar Sochi en hoop er een goed weekend te beleven."



Sinds 2014 heeft Sochi een plekje op de Formule 1-kalender. Het beste resultaat van Red Bull Racing in de voorgaande drie Grands Prix van Rusland is een vijfde plaats, behaald door Daniil Kvyat in 2015.