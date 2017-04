Marquez na 'cruciale' zege: "Blij om terug in titelstrijd te zijn"

10:38 – Het was alweer even geleden voor hem: de laatste zege van Marc Marquez dateerde van 16 oktober 2016, op het circuit van Motegi. De drie laatste races van vorig seizoen en de eerste twee Grands Prix van 2017 verliepen vervolgens moeizaam voor de wereldkampioen, maar in zijn geliefde Austin stond hij er weer: hij boekte zijn vijfde achtereenvolgende overwinning op het Circuit of the Americas. En omdat klassementsleider Maverick Viñales viel doet Marquez in één klap weer helemaal mee in de strijd om de titel.



Viñales, de winnaar van de eerste twee races van dit jaar, schoof in Austin al vroeg in de race onderuit. Hij bleef hierdoor steken op vijftig WK-punten, Marquez kwam door zijn overwinning op 38. "Dit was een cruciale race, want na mijn val in Argentinië was het belangrijk om op de best mogelijke manier terug te slaan. We zijn om die reden enorm blij met dit resultaat", glundert Marquez. Cadeau kreeg de Spanjaard de zege niet, hij had in het eerste deel van de race een zware dobber aan teamgenoot Dani Pedrosa. "Hoewel ik won, was het een moeilijke race. Met name omdat het een stuk warmer was dan de afgelopen dagen. Vijf minuten voor de start besloten we toch maar de harde band te gebruiken omdat het medium compound snel zou slijten. Maar omdat we weinig met de harde band gereden hadden, moest ik gedurende de race eerst even aftasten waar de limiet lag. Pas toen ik zag dat Dani begon te worstelen met zijn banden en Valentino aandrong vond ik het tijd om aan te vallen. Ik wist de race te winnen en ben blij dat ik weer terug ben in het kampioenschap."



De nieuwe leider in het kampioenschap is Valentino Rossi, hij sprokkelde 56 punten door in drie races drie keer op het podium te eindigen. In Austin werd de Italiaan tweede, hij haalde in de slotfase Pedrosa in.