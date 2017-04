De finish halen is het doel voor McLaren in Sochi

17:46 – Met een gezonde dosis realiteitszin reist McLaren-Honda af naar Sochi, waar komend weekend de Grand Prix van Rusland verreden wordt. Het team heeft een bescheiden, maar gezien alle problemen van de afgelopen periode logische doelstelling: de finish halen, het liefst met beide auto's.



Pas één keer, in drie races, haalde een McLaren-coureur dit jaar de eindstreep van een Grand Prix. Dat was Stoffel Vandoorne in Melbourne, als hekkensluiter. Verder viel de Belg één keer uit en ging hij één keer niet eens van start, teamgenoot Fernando Alonso parkeerde zijn auto in alle races voortijdig in de pits of aan de kant. Om iets te kunnen bereiken qua resultaat moet dus eerst de betrouwbaarheid in orde worden gemaakt, weet Alonso. "Een positief resultaat voor ons in Sochi zou, na alle problemen met de betrouwbaarheid, zijn om met beide auto's te finishen", zegt hij. "Dat is de eerste stap. Ik heb de tests in Bahrein na de race gevolgd en het is goed dat we daar veel kilometers hebben kunnen maken. Hopelijk plukken we daar de vruchten van."



Vandoorne sluit zich daarbij aan: "Na de moeilijke weken die we achter de rug hebben was de testdag in Bahrein bemoedigend. Die boost hadden we even nodig. We zullen het lastig krijgen op een circuit als Sochi waar veel draait om topsnelheid, maar onze focus moet liggen op het maximaliseren van de baantijd en werken aan de betrouwbaarheid. Een 'clean' weekend, zonder problemen, biedt ons de meeste kans om extra performance te vinden voor de race. We gaan ons best doen met hetgeen we nu voor handen hebben."



"Honda werkt hard aan een oplossing voor het probleem met de MGU-H, zodat we in ieder geval met beide auto's de race uit kunnen rijden", vult teambaas Eric Boullier aan. "Op weg naar Sochi hopen we vooral op probleemloze sessies, dat is de enige manier om tot representatieve prestaties te komen. De verschillen zijn doorgaans klein in de Grand Prix van Rusland, hopelijk krijgen we de kans om mee te doen in het gevecht."